Шефредактора німецької газети Bild відсторонили від посади через звинувачення з боку жінок

Шефредактор найпопулярнішої щоденної німецької газети Bild Юліан Райхельт (Julian Reichelt) тимчасово припиняє виконувати свої службові обов'язки. Про це у суботу, 13 березня, повідомила пресслужба німецької медіагрупи Alex Springer, яка є власником газети.

Райхельт, який очолює газету з 2018 року, відсторонений від посади на час проведення службового розслідування, пов'язаного зі звинуваченнями на його адресу у зловживанні владою та булінгу, висунутими проти нього декількома колегами-жінками.

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У заяві медіагрупи зазначається, що Райхельт відкидає усі звинувачення і особисто попросив раду директорів відсторонити його від виконання службових обов'язків, поки не будуть з'ясовані всі обставини.

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Видавець також заявив, що на даний час "чітких доказів" винуватості Райхельта виявлено не було, але розслідування триває і ведеться "в усіх напрямках", а також "оцінюється достовірність і чесність усіх причетних".