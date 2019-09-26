 Шефредактора німецької газети Bild відсторонили від посади через звинувачення з боку жінок | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.03.2021

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Шефредактора німецької газети Bild відсторонили від посади через звинувачення з боку жінок

Головний редактор німецької газети Bild тимчасово відсторонений від виконання службових обов'язків через звинувачення у зловживанні посадовим становищем, які пролунали на його адресу з боку колег-жінок.

Шефредактор газети Bild Юліан Райхельт

Шефредактор газети Bild Юліан Райхельт попросив відсторонити його від посади на час розслідування

Шефредактор найпопулярнішої щоденної німецької газети Bild Юліан Райхельт (Julian Reichelt) тимчасово припиняє виконувати свої службові обов'язки. Про це у суботу, 13 березня, повідомила пресслужба німецької медіагрупи Alex Springer, яка є власником газети.

Райхельт, який очолює газету з 2018 року, відсторонений від посади на час проведення службового розслідування, пов'язаного зі звинуваченнями на його адресу у зловживанні владою та булінгу, висунутими проти нього декількома колегами-жінками. 

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У заяві медіагрупи зазначається, що Райхельт відкидає усі звинувачення і особисто попросив раду директорів відсторонити його від виконання службових обов'язків, поки не будуть з'ясовані всі обставини.

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Видавець також заявив, що на даний час "чітких доказів" винуватості Райхельта виявлено не було, але розслідування триває і ведеться "в усіх напрямках", а також "оцінюється достовірність і чесність усіх причетних".

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