Булінг і знущання в німецькій гімнастиці

Коли близнючкам Наомі та Рубі ван Дейк було 10 років, їх взяли до елітної тренувальної бази з гімнастики в місті Бергіш Гладбах неподалік від Кельна. Нині дівчатам 26 років, і вони розповідають про те, що пережили в дитинстві. У якийсь момент їх почав тренувати чоловік, який над ними знущався, кажуть дівчата. DW не називає імені тренера з юридичних міркувань.

Наомі та Рубі було важко, це відбивалося і на їхніх спортивних досягненнях. Дівчата кажуть, що тренер називав їх "жирними" та "ледачими" і змушував їздити на змагання самих. "Коли тобі 14 чи 15, тобі потрібен тренер, який тебе підтримує, незалежно від того, які в тебе результати. Перед змаганнями він завжди принижував нас та казав: "Ви надто багато важите, ви мене ганьбите", - розповідає Рубі. Її сестра Наомі каже, що тренер весь час закидав їй, що їй бракує сил. Одного разу він, за словами дівчини, під час вправи на брусах навмисно відпустив її, через що вона вдарилася головою.

Наомі та Рубі ван Дейк

Дівчата скаржилися, але тренер скарги відкидав та називав їх "нахабами", кажуть Наомі та Рубі. А коли вони звернулися до регіональної федерації гімнастики RTB, їх звинуватили в брехні. Дівчата кажуть, що їм здавалося, наче проблема не в тренері, а в них самих. "У 14 років я просто більше не хотіла одягати спортивну форму, - згадує Наомі. - Я завжди думала, що все в мені не так - як я виглядаю, звідки я родом, що я роблю, як я говорю, хто я така".

Змиритися або піти

У регіональній федерації гімнастики RTB у відповідь на запит DW сказали, що не готові миритися з "жодними проявами фізичного чи психічного насильства". Закиди на адресу тодішнього тренера Рубі та Наомі ван Дейк там назвали неочікуваними та пообіцяли їх перевірити. Та дівчата кажуть, що тоді їм дали на вибір три варіанти: "Кинути, порозумітися з тренером чи змінити тренувальну базу".

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Наомі та Рубі ван Дейк прийняли рішення на користь останнього варіанту та перейшли до олімпійської тренувальної бази в Хемніці на сході Німеччини. Близнючки мріяли про олімпійські досягнення, але кінець їхнім стражданням так і не настав. Наприкінці листопада видання Der Spiegel повідомило про випадки насильства щодо спортсменок у Хемніці. Близько десяти гімнасток закидають головній тренерці Ґабріеле Фрезе (Gabriele Frehse), що та знущалася над ними під час тренувань. Зокрема, тренерка змушувала спортсменок тренуватися попри травми, кажуть дівчата.

Рубі та Наомі ван Дейк кажуть, що закиди дівчат "небезпідставні". "Двоє чи троє з них тренувалися в Хемніці, і ми, по суті, були свідками того, як погано з ними поводилися", - каже Рубі. Натомість Ґабріеле Фрезе відкинула звинувачення на свою адресу, назвавши їх "безпідставними". "Я ніколи не переступала межу", - каже вона.

Наомі та Рубі ван Дей люблять гімнастику попри свій негативний досвід у минулому

Тим не менш, Федерація гімнастики Німеччини (DTB) тимчасово відсторонила Фрезе від роботи, поки триває перевірка. Там обіцяють: якщо перевірка засвідчить необхідність змін, то вони відбудуться. "Ми не терпітимемо жодної атмосфери страху в наших спортзалах", - ідеться у відповіді DTB на запит DW. Почекати з висновками радить і голова комітету Бундестагу з питань спорту Даґмар Фрайтаґ (Dagmar Freitag). Тим не менш, "чинити тиск на дуже молодих атлетів, приміром, вказуючи на їхню вагу, неприйнятно", каже Фрайтаґ у розмові з DW.

Змагання попри біль

Близнючки Наомі та Рубі ван Дейк розповідають про важкі умови тренувань у Хемніці та проблеми, з якими стикалися або вони самі, або інші гімнастки. Приміром, Наомі каже, що її тодішня найкраща подруга через свої проблеми "часто різала себе та намагалася це приховати". Крім того, за словами близнючок, на тренувальній базі часто застосовувалися сумнівні медичні практики. Зокрема, вони розповідають, що під час лікарських обстежень дівчатам давали сильні знеболювальні медикаменти - без рецепту та без згоди батьків.

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Рубі каже, що їй часто казали ігнорувати біль у спині, через який їй зрештою довелося робити операцію. Одна з тренерок казала їй, що вона просто боїться змагань, розповідає Рубі. "Вона часто казала мені, що мені просто здається, що в мене болить спина, запитувала, чи я взагалі знаю різницю між крепатурою та справжнім болем", - каже дівчина. А з результатами магнітно-резонансної томографії (МРТ), яку робили дівчині через скарги, їй навіть не дали ознайомитися, розповідає вона. Очільник олімпійської тренувальної бази в Хемніці Томас Вайзе (Thomas Weise) відмовився коментувати закиди на адресу тренерів, поки триває перевірка.

Наомі та Рубі ван Дейк переконані: у тому, що їм довелося пережити під час занять гімнастикою, винуваті не стільки окремі люди, скільки система. У цій системі влада і авторитет сконцентровані в руках невеликого числа людей, яких рідко притягують до відповідальності за їхні дії, кажуть дівчата. Попри це Рубі переконана: "Якщо так відбувалося роками, це ще не означає, що і в майбутньому все має бути так само".