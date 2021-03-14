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Булінг - англіцизм, який означає цькування. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "булінг".
Булінг є особливо поширеним в організованих колективах, наприклад, у школі. Жертви булінгу зазнають привселюдне приниження чи навіть фізичне насильство. Уроки для таких дітей схожі на тортури, а поза школою часто на них чекають жорстокі розбірки й побиття. Відеоролики, на яких вчителі й вихователі цькують дітей, а підлітки б’ють одне одного, регулярно з’являються в соціальних мережах. За даними UNICEF, майже 38% підлітків в Україні ставали жертвами булінгу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Головний редактор німецької газети Bild тимчасово відсторонений від виконання службових обов'язків через звинувачення у зловживанні посадовим становищем, які пролунали на його адресу з боку колег-жінок.
Майже 38% підлітків в Україні ставали жертвами булінгу, стверджує UNICEF. Дитячий психолог пояснює, як розпізнати жертву булінга у власній дитині, що робити у конфліктній ситуації та чому агресію проявляють вчителі.
Майже 38% підлітків в Україні ставали жертвами булінгу, тобто зазнавали цькувань від однолітків або вчителів, стверджує UNICEF. Останній резонансний випадок стався в одній із шкіл на Львівщині. Дитячий психолог пояснює, як розпізнати жертву булінга у власній дитині, що робити у конфліктній ситуації та чому агресію проявляють вчителі.
Після побиття вчителя фізкультури в київському ліцеї батьком одного з учнів вчителі вимагають окремого закону на свій захист. Є агресія і з боку вчителів. "Батьки SOS" дають поради, як діяти в конфліктних ситуаціях.
Після побиття вчителя фізкультури в київському ліцеї батьком одного з учнів вчителі вимагають окремого закону на свій захист. Випадки агресії щодо дітей трапляються і з боку вчителів. "Батьки SOS" дають поради, як діяти в конфліктних ситуаціях.