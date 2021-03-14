Булінг - англіцизм, який означає цькування. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "булінг".

Булінг є особливо поширеним в організованих колективах, наприклад, у школі. Жертви булінгу зазнають привселюдне приниження чи навіть фізичне насильство. Уроки для таких дітей схожі на тортури, а поза школою часто на них чекають жорстокі розбірки й побиття. Відеоролики, на яких вчителі й вихователі цькують дітей, а підлітки б’ють одне одного, регулярно з’являються в соціальних мережах. За даними UNICEF, майже 38% підлітків в Україні ставали жертвами булінгу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.