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Булінг

Булінг - англіцизм, який означає цькування. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "булінг".

Булінг є особливо поширеним в організованих колективах, наприклад, у школі. Жертви булінгу зазнають привселюдне приниження чи навіть фізичне насильство. Уроки для таких дітей схожі на тортури, а поза школою часто на них чекають жорстокі розбірки й побиття. Відеоролики, на яких вчителі й вихователі цькують дітей, а підлітки б’ють одне одного, регулярно з’являються в соціальних мережах. За даними UNICEF, майже 38% підлітків в Україні ставали жертвами булінгу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Шефредактора німецької газети Bild відсторонили від посади через звинувачення з боку жінок

Шефредактора німецької газети Bild відсторонили від посади через звинувачення з боку жінок 14.03.2021

Головний редактор німецької газети Bild тимчасово відсторонений від виконання службових обов'язків через звинувачення у зловживанні посадовим становищем, які пролунали на його адресу з боку колег-жінок.

Десятки мільйонів людей в ЄС зазнають насильства - дослідження

Десятки мільйонів людей в ЄС зазнають насильства - дослідження 19.02.2021

Найчастіше від насильства страждають люди з особливими потребами, етнічні меншини, молодь та представники ЛГБТІ-спільноти.
Булінг і знущання в німецькій гімнастиці

Булінг і знущання в німецькій гімнастиці 27.12.2020

Колишні німецькі професійні гімнастки звинувачують тренерів у булінгу та знущаннях. Двоє з них розповіли DW свої історії.
Булінг у школі: психолог розбирає скандальні випадки й дає поради (відео)

Булінг у школі: психолог розбирає скандальні випадки й дає поради (відео) 14.12.2020

Майже 38% підлітків в Україні ставали жертвами булінгу, стверджує UNICEF. Дитячий психолог пояснює, як розпізнати жертву булінга у власній дитині, що робити у конфліктній ситуації та чому агресію проявляють вчителі.

Цькування в школі: як вберегти дитину - поради психолога (11.12.2020) 11.12.2020

Майже 38% підлітків в Україні ставали жертвами булінгу, тобто зазнавали цькувань від однолітків або вчителів, стверджує UNICEF. Останній резонансний випадок стався в одній із шкіл на Львівщині. Дитячий психолог пояснює, як розпізнати жертву булінга у власній дитині, що робити у конфліктній ситуації та чому агресію проявляють вчителі.
Освітній омбудсмен України: Захищати від булінгу потрібно і дітей, і дорослих

Освітній омбудсмен України: Захищати від булінгу потрібно і дітей, і дорослих 09.12.2020

Про булінг в українських школах, ефективність покарання за цькування та відеофіксацію у класах як спосіб попередити агресію DW розповів освітній омбудсмен України Сергій Горбачов.

Facebook почав приховувати кількість лайків - поки в Австралії

Facebook почав приховувати кількість "лайків" - поки в Австралії 27.09.2019

Соцмережа Facebook почала приховувати кількість "лайків" для публікацій в Австралії. Ці зміни покликані зменшити соціальний тиск на користувачів, пояснили в компанії.
Булінг в Україні: як протидіяти цькуванню в інтернеті (відео)

Булінг в Україні: як протидіяти цькуванню в інтернеті (відео) 23.09.2019

Майже кожен третій підліток в України був жертвою цькування в інтернеті, зазначається у звіті ЮНІСЕФ. Як вирішити проблему кібербулінгу, агресії та погроз в інтернеті - поради від DW.

Ірена Карпа: Булінг у школі - що робити батькам?

Ірена Карпа: Булінг у школі - що робити батькам? 02.09.2019

"Була минулого року в класі одна дівчинка. Тероризувала інших дітей". Я стою і тетерію: ідеться про дітей-шестирічок, у Парижі", - Ірена Карпа, спеціально для DW.

В Україні почали карати за булінг у школі (13.02.2019) 13.02.2019

Перше в історії України судове рішення стосовно булінгу в школі ухвалили в Борисполі. Батьків дівчини, яка цькувала ровесницю, оштрафували на 850 гривень.
Батьки проти вчителів: як боротися з агресією в українських школах (відео)

Батьки проти вчителів: як боротися з агресією в українських школах (відео) 04.02.2019

Після побиття вчителя фізкультури в київському ліцеї батьком одного з учнів вчителі вимагають окремого закону на свій захист. Є агресія і з боку вчителів. "Батьки SOS" дають поради, як діяти в конфліктних ситуаціях.
Булінг вчителів: як запобігати агресії в школах (відео)

Булінг вчителів: як запобігати агресії в школах (відео) 25.01.2019

Після побиття вчителя фізкультури батьком учня вчителі вимагають закону на свій захист. Випадки агресії щодо дітей трапляються і з боку вчителів. "Батьки SOS" дають поради, як діяти в конфліктних ситуаціях.

Агресія в українських школах: як вирішувати конфлікти між вчителями та батьками (25.01.2019) 25.01.2019

Після побиття вчителя фізкультури в київському ліцеї батьком одного з учнів вчителі вимагають окремого закону на свій захист. Випадки агресії щодо дітей трапляються і з боку вчителів. "Батьки SOS" дають поради, як діяти в конфліктних ситуаціях.

Кібергрумінг: як захистити дітей (18.01.2019) 18.01.2019

Кібергрумінг - новий вид сексуального насильства проти дітей в інтернеті. Шахраї реєструються у соцмережах під виглядом підлітків, отримують від жертви інтимні фото, а потім шантажують її.

Як у Німеччині карають за булінг (20.12.2018) 20.12.2018

Німецькі школи працюють не на покарання за булінг, а на його випередження. Законодавчо закріплених штрафів за булінг у ФРН немає. Але є інші правові важелі.

Верховна Рада України запровадила штрафи за булінг у школах

Верховна Рада України запровадила штрафи за булінг у школах 18.12.2018

За цькування та переслідування під час навчального процесу український парламент запровадив штрафи до 1700 гривень. Покарання може отримати й керівник навчального закладу, якщо не повідомить поліції про випадки булінгу.
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