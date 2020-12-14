Десятки мільйонів людей в ЄС зазнають насильства - дослідження

Понад 22 мільйони людей в Євросоюзі зазнають фізичного насильства щороку, а 110 мільйонів стали об'єктами погроз. До таких висновків дійшло Агентство ЄС з базових прав (Fundamental Rights Agency, FRA), яке провело дослідження в усіх країнах Євросоюзу та опублікувало його висновки у п'ятницю, 19 лютого.

Читайте також: Булінг і знущання в німецькій гімнастиці

В основу дослідження FRA було покладено опитування, здійснене у 2019 році серед 32 тисяч респондентів в усіх державах ЄС. Так, дев'ять відсотків опитаних відповіли, що ставали жертвами фізичного насильства протягом останніх п'яти років, а шість відсотків - протягом останнього року.

Утім, при цьому лише третина жертв фізичного насильства звернулася з відповідними заявами до правоохоронних органів. Це свідчить про те, що офіційна статистика відображає лише частину проблеми фізичного насильства в країнах ЄС.

"Ці результати разюче відкривають очі на великий масштаб насильства та погроз в ЄС", - зауважує один з авторів дослідження Самі Невала, цитує агенція dpa.

Читайте також: Німеччина: сумна статистика насильства над жінками і мовчання суспільства

Що стосується погроз та залякувань, то про такий досвід - як у реальному житті, так і онлайн - впродовж останніх п'яти років повідомив 41 відсоток опитаних, тоді як протягом останнього року з цією проблемою зіштовхнулися 29 відсотків респондентів. І лише невелика частина цих випадків була повідомлена у відповідні органи влади.

"Люди старшого віку, які мають нижчий рівень освіти або намагаються звести кінці з кінцями, як правило, менш охочі залучати правоохоронні органи", - пояснив директор FRA Майкл О'Флаерті у висновках дослідження.

Агентство ЄС з базових прав закликало країни ЄС зосередитись на групах, які набагато частіше страждають від насильства. Серед них молодь, люди з особливими потребами, етнічні меншини та представники ЛГБТІ-спільноти.

Читайте також: Коли чоловік стає жертвою: сповідь про побутове насильство