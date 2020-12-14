 Десятки мільйонів людей в ЄС зазнають насильства - дослідження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.02.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Десятки мільйонів людей в ЄС зазнають насильства - дослідження

Найчастіше від насильства страждають люди з особливими потребами, етнічні меншини, молодь та представники ЛГБТІ-спільноти.

Більше 22 мільйонів людей в ЄС зазнає фізичного насильства

Більше 22 мільйонів людей в ЄС зазнає фізичного насильства

Понад 22 мільйони людей в Євросоюзі зазнають фізичного насильства щороку, а 110 мільйонів стали об'єктами погроз. До таких висновків дійшло Агентство ЄС з базових прав (Fundamental Rights Agency, FRA), яке провело дослідження в усіх країнах Євросоюзу та опублікувало його висновки у п'ятницю, 19 лютого.

Читайте також: Булінг і знущання в німецькій гімнастиці

В основу дослідження FRA було покладено опитування, здійснене у 2019 році серед 32 тисяч респондентів в усіх державах ЄС. Так, дев'ять відсотків опитаних відповіли, що ставали жертвами фізичного насильства протягом останніх п'яти років, а шість відсотків - протягом останнього року.

Утім, при цьому лише третина жертв фізичного насильства звернулася з відповідними заявами до правоохоронних органів. Це свідчить про те, що офіційна статистика відображає лише частину проблеми фізичного насильства в країнах ЄС.

"Ці результати разюче відкривають очі на великий масштаб насильства та погроз в ЄС", - зауважує один з авторів дослідження Самі Невала, цитує агенція dpa.

Читайте також: Німеччина: сумна статистика насильства над жінками і мовчання суспільства

Що стосується погроз та залякувань, то про такий досвід - як у реальному житті, так і онлайн - впродовж останніх п'яти років повідомив 41 відсоток опитаних, тоді як протягом останнього року з цією проблемою зіштовхнулися 29 відсотків респондентів. І лише невелика частина цих випадків була повідомлена у відповідні органи влади.

"Люди старшого віку, які мають нижчий рівень освіти або намагаються звести кінці з кінцями, як правило, менш охочі залучати правоохоронні органи", - пояснив директор FRA Майкл О'Флаерті у висновках дослідження.

Агентство ЄС з базових прав закликало країни ЄС зосередитись на групах, які набагато частіше страждають від насильства. Серед них молодь, люди з особливими потребами, етнічні меншини та представники ЛГБТІ-спільноти.

Читайте також: Коли чоловік стає жертвою: сповідь про побутове насильство

Дивитись відео 08:37

Насильство над дітьми: де шукати допомоги жертвам в Україні (23.09.2020)

Дивитись відео 05:15

"Мені було дуже соромно, що мене зґвалтували" (25.11.2020)

DW.COM

Секс без згоди - це зґвалтування. У Данії ухвалили новий закон

У низці європейських країн секс без згоди офіційно визнається актом насильства. Тепер відповідний закон ухвалили і в Данії. У чому його необхідність?  

Також за темою

Deutschland Gewalt gegen Lehrer Symbolbild

Булінг у школі: психолог розбирає скандальні випадки й дає поради (відео) 14.12.2020

Майже 38% підлітків в Україні ставали жертвами булінгу, стверджує UNICEF. Дитячий психолог пояснює, як розпізнати жертву булінга у власній дитині, що робити у конфліктній ситуації та чому агресію проявляють вчителі.

Ungarn Budapest Pride LGBT* Homosexuelle Gleichstellung

Єврокомісія представила стратегію посилення захисту прав ЛГБТІ-спільноти 12.11.2020

У стратегії пропонується взаємне визнання державами-членами ЄС одностатевих шлюбів та криміналізація діянь, пов'язаних з гомофобією.

Piktogramm von Mann und Frau gemischt, Intersexualität

З посвідчень особи у Нідерландах приберуть стать 04.07.2020

Громадяни повинні самі "створювати свою ідентичність і жити в повній свободі і безпеці", заявила міністерка освіти і культури Нідерландів.

Реклама

Докладно

Виступ тоді ще віцепрезидента США Джо Байдена на Мюнхенській конфереції з безпеки у 2013 році

Як Байден, Меркель і Макрон хочуть відновити зв'язки

На Мюнхенській конференції з безпеки, що починається у п'ятницю, політики хочуть реанімувати трансатлантичні відносини.  

Protest Autos Ukraine Import Sprit

Коли зникнуть "євробляхи" (відео)

Чи допоможуть нові законопроєкти про розмитнення євроблях, які 18 лютого розгляне Верховна Рада?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  