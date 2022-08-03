Австрію шокувало самогубство лікарки: як боротися з цькуванням у соцмережах?

Новина про загибель Лізи-Марії Келлермайр (Lisa-Maria Kellermayr) викликала в Австрії величезний резонанс. Лікарку протягом багатьох місяців переслідували хейтери, погрожуючи її вбити. Поліція вважає, що 36-річна жінка наклала на себе руки, не витримавши тиску в соцмережах.

Лізу-Марію Келлермайр знайшли мертвою у власній приватній практиці. Також виявили кілька прощальних листів. У них, за даними австрійської преси, лікарка звинувачує у бездіяльності та байдужості правоохоронні органи та лікарську палату.

Погрози з боку антивакцинаторів

У центрі уваги громадськості лікарка Ліза-Марія Келлермайр опинилася на початку 2021 року. Це сталося на тлі боротьби із пандемією. Жінка, яка працювала у швидкій медичній допомозі, активно виступала у соцмережах та ЗМІ проти антивакцинаторів та агітувала за проведення щеплень. Навесні 2021 року лікарка відкрила власну практику та продовжувала критикувати "прихильників змови". В результаті вона стала мішенню для агресивно налаштованих антивакцинаторів, а в соцмережах почалося цькування активістки.

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Ситуація погіршилася, коли наприкінці 2021 року влада Австрії оголосила про рішення запровадити обов'язкову вакцинацію. У країні проходили багатотисячні демонстрації супротивників щеплень. 16 листопада минулого року 600 маніфестантів оточили лікарню в австрійському місті Вельсі. Ліза-Марія Келлермайр була шокована тим, що войовничо налаштовані прихильники теорій змови навіть заблокували під'їзні шляхи для машин швидкої допомоги та вхід до клініки. Лікарка розповсюдила відео, зняте з вікон лікарні, у своїх соцмережах. Наступного дня австрійська газета Der Standard підтвердила ці факти, проте того дня поліція спростувала її повідомлення, назвавши його "фейковим". Саме після цього твіту поліції агресивно налаштовані антивакцинатори вирішили, що отримали карт-бланш - на своїх форумах вони почали називати лікарку брехункою. І це було лише початком цькування жінки.

Лікарка отримувала листи із погрозами

Антивакцинатори багато разів обіцяли розправитися з Лізою-Марією Келлермайр і навіть вбити її. Вона неодноразово зверталася і до влади, і до ЗМІ, намагаючись привернути увагу до погроз. В інтерв'ю DW на початку 2022 року лікарка зачитала уривок одного з електронних листів, в якому її пообіцяли стратити: "Можеш погрожувати мені адвокатами, але ти все одно зі мною не впораєшся. Натомість я вирішив розправитися з тобою". .. Я, звичайно, уб'ю і весь твій персонал. Я озброєний, у мене є рушниця..." І подібних листів, за словами жінки, було багато. "Це не просто образи типу "ти - жирна свиня". Йдеться про реальні погрози, за які можна отримати кілька років позбавлення волі", - розповідала жінка журналістам. Вона була впевнена, що потенціал насильства, який існує, недостатньо розпізнаний і що вживаються контрзаходи. Проте відповідної допомоги від правоохоронних органів лікарка не отримала.

Ліза-Марія Келлермайр

Водночас вона сприймала погрози всерйоз, тому вирішила приватно забезпечувати охорону собі та своїм співробітникам. Під столом у неї була тривожна кнопка. Біля входу в приватну практику постійно чергував охоронець, в одному з кабінетів лікарка встановила спеціальні укріплені двері, а в кишені халату завжди був газовий пістолет. Ліза-Марія Келлермайр перестала вертатися з роботи додому, натомість ночувала на дивані в кабінеті. Жінка витратила, за її словами, близько 100 тисяч євро, щоби забезпечити собі захист. Проте цькування у соцмережах не припинилося, а сама лікарка втратила пацієнтів. Приватна практика стала нерентабельною - за кілька місяців її довелося закрити. А 29 липня жінку знайшли мертвою у своєму кабінеті.

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Що робити з ненавистю у соцмережах?

Влада Австрії болісно відреагувала на суїцид Лізи-Марії Келлермайр. Президент країни Александр ван дер Беллен (Alexander Van der Bellen) побував на місці загибелі лікарки. Він закликав усіх об'єднатися проти ненависті та покінчити з атмосферою залякування та нагнітання страху: "Ненависті та нетерпимості немає місця в нашій Австрії", - сказав він. МВС країни розпочало розслідування цієї справи. Міністерка юстиції Альма Задіч (Alma Zadić) доручила прокуратурі провести розтин тіла Келлермайр. Слідство також має оцінити, чи несе поліція відповідальність за смерть лікарки.

Справа Келлермайр викликала величезний суспільний резонанс, до того ж не лише в Австрії. Про цю історію повідомили багато ЗМІ в Європі. Трагічна загибель молодої жінки привернула увагу до реальної небезпеки, що провокує розпалювання ненависті. У суспільстві з новою силою розгорілися дискусії про те, що може зробити влада та пересічні жителі проти хейтерів та цькування в інтернеті.

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