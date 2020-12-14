 Булінг у школі: психолог розбирає скандальні випадки й дає поради (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 14.12.2020

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Політика й суспільство

Булінг у школі: психолог розбирає скандальні випадки й дає поради (відео)

Майже 38% підлітків в Україні ставали жертвами булінгу, стверджує UNICEF. Дитячий психолог пояснює, як розпізнати жертву булінга у власній дитині, що робити у конфліктній ситуації та чому агресію проявляють вчителі.

Deutschland Gewalt gegen Lehrer Symbolbild

Булінг в школі: як вберегти дитину від цькувань

Привселюдне приниження, крики чи навіть фізичне насильство. Уроки схожі на тортури, а поза школою жорстокі розбірки й побиття. Відеоролики, на яких вчителі й вихователі цькують дітей, а підлітки б’ють одне одного, регулярно з’являються в соціальних мережах і щоразу викликають хвилю обурення. Чим небезпечні приниження й образи, як розпізнати в дитині жертву і чому вчителі дедалі частіше вдаються до приниження учнів на прикладі типових випадків булінгу пояснює дитячий психолог з багаторічним стажем Олена Ратинська:


 

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Освітній омбудсмен України: Захищати від булінгу потрібно і дітей, і дорослих

Про булінг в українських школах, ефективність покарання за цькування та відеофіксацію у класах як спосіб попередити агресію DW розповів освітній омбудсмен України Сергій Горбачов.  

Булінг в Україні: як протидіяти цькуванню в інтернеті (відео)

Майже кожен третій підліток в України був жертвою цькування в інтернеті, зазначається у звіті ЮНІСЕФ. Як вирішити проблему кібербулінгу, агресії та погроз в інтернеті - поради від DW.  

Батьки проти вчителів: як боротися з агресією в українських школах (відео)

Після побиття вчителя фізкультури в київському ліцеї батьком одного з учнів вчителі вимагають окремого закону на свій захист. Є агресія і з боку вчителів. "Батьки SOS" дають поради, як діяти в конфліктних ситуаціях.  

Булінг вчителів: як запобігати агресії в школах (відео)

Після побиття вчителя фізкультури батьком учня вчителі вимагають закону на свій захист. Випадки агресії щодо дітей трапляються і з боку вчителів. "Батьки SOS" дають поради, як діяти в конфліктних ситуаціях.  

Побори у школі: скандал навколо торта і "добровільних" внесків (відео)

На шкільному святі дівчинці не дали торт, бо мама не здала на нього гроші. Сталося це у Харкові, але цькування дітей через те, що батьки відмовляються робити внески у фонд школи, не рідкість.  

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