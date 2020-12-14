Булінг у школі: психолог розбирає скандальні випадки й дає поради (відео)

Привселюдне приниження, крики чи навіть фізичне насильство. Уроки схожі на тортури, а поза школою жорстокі розбірки й побиття. Відеоролики, на яких вчителі й вихователі цькують дітей, а підлітки б’ють одне одного, регулярно з’являються в соціальних мережах і щоразу викликають хвилю обурення. Чим небезпечні приниження й образи, як розпізнати в дитині жертву і чому вчителі дедалі частіше вдаються до приниження учнів на прикладі типових випадків булінгу пояснює дитячий психолог з багаторічним стажем Олена Ратинська:



