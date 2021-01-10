 Австрійська міністерка подала у відставку після закидів у плагіаті | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.01.2021

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Новини

Австрійська міністерка подала у відставку після закидів у плагіаті

Міністерці у справах сім'ї та праці Австрії Крістіне Ашбахер закидали плагіат щонайменше п'ятої частини тексту її дисертації. Після таких докорів вона оголосила свою відставку.

Крістіне Ашбахер

Крістіне Ашбахер заперечує звинувачення в плагіаті

Міністерка у справах сім'ї та праці Австрії Крістіне Ашбахер (Christine Aschbacher) подала у відставку у зв'язку зі звинуваченнями в плагіаті. Про своє рішення Ашбахер повідомила напередодні, а в неділю, 10 січня, канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz) призначив замість неї на посаду голови відомства 47-річного професора економіки Мартіна Кохера (Martin Kocher), який дотепер очолював Віденський Інститут перспективних досліджень (IHS) в галузі соціальних та економічних наук, передає агенція новин dpa.

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Раніше відомий австрійський блогер Штефан Вебер (Stefan Weber) звинуватив Ашбахер у тому, що як мінімум п'ята частини тексту її дисертації переписана з іншої роботи без жодного посилання чи вказівки. Крім того, Вебер закидав ексміністерці плагіат, безграмотність та недостатні знання німецької мови ще при написанні її дипломної роботи. Свою дисертацію Ашбахер захищала в травні 2020 року в Братиславі, а дипломну роботу 2006 року у Відні.

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Натомість сама колишня посадовиця запевняє, що "сумлінно й компетентно" працювала над своєю дипломною роботою та дисертацією й заперечує закиди блогера. 37-річна Ашбахер пояснила свою відставку тиском через упереджене ставлення з боку "ЗМІ та політичних соратників", а також бажанням "захистити" свою родину від цькування та образ.

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Ле Пен закидають плагіат промови Фійона

Лідерка правопопулістів скористалася у своїй промові кількома фразами, які раніше озвучував її суперник Франсуа Фійон. Вона не вказала, що це були цитати. Тепер Ле Пен критикують за плагіат.  

У ФРН міністра знову перевіряють на плагіат в дисертації

Кандидатську дисертацію міністра оборони Німеччини Урсули фон дер Ляєн перевірять на наявність плагіату.  

За міністеркою оборони Німеччини залишили ступінь доктора наук

Міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн й надалі матиме науковий ступінь. За це рішення проголосувала більшість сенату Медичної вищої школи Ганновера.  

Міністерці у справах сім'ї ФРН залишили ступінь доктора наук

У випадку скасування наукового ступеня Франциска Ґіффай обіцяла піти у відставку. Її звинувачували у плагіаті при написанні дисертації.  

У наукових роботах в.о. міністра освіти України знайшли плагіат

Комітет з етики НАЗЯВО підтвердив наявність плагіату в наукових роботах в. о. міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета. До такого висновку прийшли українські та іноземні експерти.  

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