Австрійська міністерка подала у відставку після закидів у плагіаті

Міністерка у справах сім'ї та праці Австрії Крістіне Ашбахер (Christine Aschbacher) подала у відставку у зв'язку зі звинуваченнями в плагіаті. Про своє рішення Ашбахер повідомила напередодні, а в неділю, 10 січня, канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz) призначив замість неї на посаду голови відомства 47-річного професора економіки Мартіна Кохера (Martin Kocher), який дотепер очолював Віденський Інститут перспективних досліджень (IHS) в галузі соціальних та економічних наук, передає агенція новин dpa.

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Раніше відомий австрійський блогер Штефан Вебер (Stefan Weber) звинуватив Ашбахер у тому, що як мінімум п'ята частини тексту її дисертації переписана з іншої роботи без жодного посилання чи вказівки. Крім того, Вебер закидав ексміністерці плагіат, безграмотність та недостатні знання німецької мови ще при написанні її дипломної роботи. Свою дисертацію Ашбахер захищала в травні 2020 року в Братиславі, а дипломну роботу 2006 року у Відні.

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Натомість сама колишня посадовиця запевняє, що "сумлінно й компетентно" працювала над своєю дипломною роботою та дисертацією й заперечує закиди блогера. 37-річна Ашбахер пояснила свою відставку тиском через упереджене ставлення з боку "ЗМІ та політичних соратників", а також бажанням "захистити" свою родину від цькування та образ.