"Коаліція дронів": Канада надасть Україні 450 БпЛА SkyRanger

В міністерстві оборони розповіли про результати засідання так званої "коаліції дронів". передати Україні БпЛА готові Канада і ФРН, Нідерланди законтрактують партію на 200 млн євро. Литва виготовлятиме FPV-дрони.

Канада влітку розпочне передачу Україні 450 багатоцільових безпілотних авіаційних комплексів SkyRanger, а Литва виділить три мільйони євро на виробництво FPV-дронів. Також Нідерланди підтвердили наміри законтрактувати партію дронів Heidrun RQ-35 на 200 мільйонів євро у співпраці з Данією та Німеччиною, а сама ФРН передасть Києву розвідувальні дрони VECTOR 211. Як повідомили у міністерстві оборони України у понеділок, 15 квітня, такими є результати позачергового засідання керівної групи так званої "коаліції дронів".

Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко під час свого виступу зазначила, що ситуація на фронті змінюється щодня, а війська РФ й далі атакують цивільні об'єкти, особливо енергетичну інфраструктуру. "Ми потребуємо інструментів для асиметричної відповіді. Час для обговорення рішень спливає, нам це потрібно вже зараз", - цитує її пресслужба відомства.

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Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс закликав присутніх "щодня пам'ятати, що війна триває, тож час усім учасникам долучитися до підтримки ініціативи, яка набирає обертів і очікує на приєднання нових країн", йдеться у повідомленні.

"Коаліція дронів" офіційно стартувала 14 лютого в межах роботи Контактної групи з питань оборони України (відомовї як "формат Рамштайн"). Співлідерами коаліції є Великобританія та Латвія. Також до коаліції доєднались Данія, Естонія, Литва, Канада, Нідерланди, Німеччина та Швеція.