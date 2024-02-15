Великобританія поставить Україні тисячі дронів на $250 млн

У рамках коаліції дронів Великобританія передасть Україні тисячі FPV-дронів. Їх замовлять у виробників на суму 250 мільйонів доларів.

Великобританія разом із Латвією очолить коаліцію дронів, і передасть Україні "тисячі" дронів. Про це йдеться у четвер, 15 лютого, на сайті британського уряду.

Зазначається, що у рамках коаліції Лондон "розширить і оптимізує надання Заходом FPV-дронів Україні". При цьому Великобританія замовить для України тисячі FPV-дронів, у тому числі у британських виробників, вартістю 200 мільйонів фунтів стерлінгів (250 мільйонів доларів).

"Великобританія продовжує робити все можливе, щоб дати Україні те, чого вона потребує - цьогоріч ми збільшили нашу допомогу до 2,5 мільярда фунтів стерлінгів і виділили 200 мільйонів фунтів стерлінгів на виробництво безпілотників, що робить нас найбільшим постачальником дронів для України", - наводить пресслужба слова міністра оборони Гранта Шаппса.

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Нагадаємо, коаліцію з дронів для Україниофіційно запущено 14 лютого під час засідання "Рамштайну". До неї приєдналися вісім країн - Швеція, Британія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія. Вдячний Латвії за лідерство.