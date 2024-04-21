Політики у ФРН закликають до збільшення допомоги Україні

На тлі непередбачуваності подальшої політичної ситуації у Вашингтоні, Європа має брати на себе провід у питанні підтримки України, вважають представники партій у Бундестазі.

Після схвалення Палатою представників Конгресу США у Вашингтоні додаткової військової допомоги Україні німецькі політики, котрі відають зовнішньополітичними питаннями, закликали до збільшення підтримки України з боку Європи. Йдеться як про представників правлячої коаліції з СДПН, "Зелених" та ВДП, так і про членів опозиції з ХДС/ХСС.

"Можливо, це останній пакет допомоги США"

Так, експерт з зовнішньої політики "Зелених" Антон Гофрайтер (Anton Hofreiter) не виключає, що в майбутньому Сполучені Штати взагалі можуть припинити підтримку України. "Цілком можливо, що це буде останній пакет допомоги США на дуже довгий час - або навіть останній взагалі, - застеріг Гофрайтер. - Це означає, що ми, європейці, повинні зробити набагато більше для України". Також ЄС "усвідомив, наскільки невизначеною стала американська підтримка України" внаслідок тривалих політичних чвар у Вашингтоні, розповів він в інтерв'ю виданням медіа-групи Funke.

Приблизно так само висловився і депутат Європарламенту від СДПН Міхаель Рот (Michael Roth). "Ми в Європі маємо дуже швидко навчитися брати на себе значно більшу відповідальність за мир, свободу і безпеку на нашому континенті", - прокоментував політик у соцмережі X виділення схвалення Палатою представників пакета допомоги Україні.

Схожу думку висловив в інтерв'ю виданням медіа-групи Funke і депутат Бундестагу від ХДС Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter). За його словами, багатомільярдний пакет допомоги від США безпосередньо допоможе українським військовим в ситуації, коли підтримка з боку європейських країн все ще занадто мала і надходить занадто пізно. Війна може тривати ще довго, "і це може бути останнім великим пакетом підтримки з боку США на даний момент", припустив політик.

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"ЄС не має поступатися США у підтримці"

Кізеветтер також заявив, що Європа "абсолютно має наслідувати США". ЄС повинен принаймні не поступатися США у підтримці України і бути готовим компенсувати брак американської допомоги в майбутньому, додав він.

На необхідності швидких дій для Європи в безпековому плані наголосили й політикиня з лав ВДП, що нині разом з СДПН і "Зеленими" входить до урядової коаліції, Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann). "Європа повинна вжити запобіжних заходів і, нарешті, швидко взяти свою безпеку у власні руки", - написала політикиня в соцмережі X.

Нагадаємо, раніше Штрак-Ціммерманн неодноразово критикувала канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) за відмову надати Україні крилаті ракети повітряного базування Taurus, а також різко критикувала пропозиції керівництва СДПН заморозити війну в Україні. Саме Штрак-Ціммерманн стала головною кандидаткою європейських лібералів на виборах до Європарламенту.