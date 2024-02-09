Депутат Бундестагу: "Війну потрібно перенести в Росію"

Депутат Бундестагу, експерт Християнсько-демократичного союзу (ХДС) з оборони та зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter) в інтерв'ю DW заявив про необхідність зробити все, щоб Україна могла завдавати ударів по об'єктах на території Росії. Але він застеріг від того, щоб Німеччина безпосередньо була втягнута в війну. Німецький політик із найбільшої опозиційної фракції в парламенті ФРН сказав про це в четвер, 8 лютого, у Києві, де він перебував. Цього ж дня до США з візитом прибув канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz).

DW: Ви зараз перебуваєте в Україні. Що ви побачили? Як ви відчуваєте Україну в ці дні?

Родеріх Кізеветтер: Я познайомився або знову зустрівся з украй вмотивованими співрозмовниками в міністерстві оборони, у МЗС, у парламенті, а також у гуманітарних організаціях, які допомагають людям на фронті та ветеранам. Загалом я бачу, що населення країни не припиняє боротися - також і вчора, коли в Києві кілька людей загинуло й було багато поранених - й усвідомлює, що поставлено на карту, якщо свободу України буде втрачено.

У цьому контексті особливої важливості набуває фінансова підтримка України. Але напередодні в Сенаті США провалився законопроєкт про новий пакет американської допомоги Україні. Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, своєю чергою, має проблеми з тим, щоб спонукати інші країни ЄС робити більше для України. Німеччина є найбільшим постачальником зброї для України в ЄС. Чи зможе Німеччина замінити США як основного постачальника військової та фінансової допомоги Україні?

Це не питання можливостей, це питання політичної волі. У 2022 році Німеччина витратила 200 млрд євро на свої національні інтереси, щоб пом'якшити наслідки інфляції та стримати зростання цін на енергоносії. Ми в змозі за короткий час вивільнити великі суми грошей. Це було б можливо і для України. Однак набагато важливіше те, що дії Трампа, який ще навіть не обраний (президентом США - Ред.), мають стати тривожним дзвіночком для всієї Європи. Ми не можемо ставити себе в залежність від правителя з диктаторськими замашками, яким полюбляє себе зображати Трамп, від інструменту Путіна, яким Трамп є. Це добре, що канцлер Шольц вкаже на це американцям. Важливо, щоб канцлер Німеччини разом із Макроном, із британським прем'єр-міністром Сунаком, із Туском із Польщі, із Мелоні з Італії та іншими дав сигнал американцям та сказав, що ми розділяємо тягар, ми беремо на себе більше відповідальності за Україну. Але ми очікуємо, що американці і надалі розглядатимуть себе як проєвропейську державу.

Є ще одна річ: якщо Україна не впорається, то це буде жахливо, мільйони українців покинуть свою країну і поставлять під загрозу згуртованість європейських держав. Це також покаже, що Захід не в змозі зупинити такого диктатора, як Путін, який у жахливому кровопролитті бездумно жертвує сотнями тисяч своїх солдатів, що ми не в змозі протистояти Путіну, що злом всього того, що відбувається, є Путін і його злочинна нападницька війна.

Читайте також: Депутат Бундестагу: Мене вжахнула жорстокість російських солдатів

Саме тому Росії необхідно показати, що так більше тривати не може. Росія повинна визнати право своїх сусідів на існування. Війна має бути перенесена в Росію. Російські військові об'єкти і штаби потрібно знищити. Ми повинні зробити все можливе, щоб Україна змогла вражати не тільки нафтопереробні заводи в Росії, а й міністерства, командні пункти і вогневі точки.

Російському народові час усвідомити, що у нього є диктатор, який жертвує майбутнім Росії, жертвує майбутнім російської молоді та етнічних меншин, що це країна, яка, по суті, несе світові війну, замість того, щоб стати силою миру.

Уявімо собі найгірший для України сценарій, якщо США припинять надавати їй допомогу, які наслідки це може мати для країни?

По-перше, європейська оборонна промисловість дуже потужна. 60 відсотків того, що вона виробляє, експортується за межі Європи. І зараз нам необхідно переглянути пріоритети й насамперед постачати в Україну.

По-друге, Німеччині не варто більше проводити загальноєвропейські тендери для оборонної промисловості, а робити так, як це передбачає угода Rheinmetall і Krauss-Maffei Wegmann (з Україною - Ред.) безпосередньо через національні закупівлі. Крім того, Німеччина має надати фінансові гарантії та поручительство.

Читайте також: Німецький політик: Переговори з Путіним щодо України не мають сенсу

Багато що було б можливим за наявності політичної волі. Поки що це залежить не від міністерства закордонних справ, не від міністерства оборони, а від волі міністра фінансів і відомства федерального канцлера.

Наслідки провалу цього всього складно уявити, адже тоді німецький світопорядок і Європейський Союз кануть в Лету, і ми станемо учасником війни. Це - саме те, чого прагне Росія. Вона хоче втягнути нас у війну, а ми перешкоджаємо цьому, перенаправляючи наше оборонне виробництво і поставляючи його Україні, щоб зробити все можливе для того, щоб Україна могла й надалі захищати наш мир і відстоювати нашу свободу.

Для цього Україна заслуговує членства в ЄС, а потім і в НАТО. Це також є частиною підтримки України, яка готується до вступу в Європейський Союз і Північноатлантичний альянс, як і перенесення виробничих потужностей оборонної промисловості в Україну, щоб виробництво могло проводитися безпосередньо на місці.

Як можна забезпечити безпеку цієї галузі в Україні, з огляду на жахливі ракетні атаки?

По-перше, Росія цілеспрямовано атакує житлові будинки, школи, лікарні, будинки для людей похилого віку, церкви та культурні установи, щоб знищити існування українського народу, його грандіозну історію. По-друге, Росія руйнує системи електро- і водопостачання, щоб поставити під загрозу виживання населення. Ми маємо повторювати це знову і знову: Росія хоче знищити право України на існування, тож Україна має моральне право на будь-яку підтримку, тим більше під обстрілами. А це означає, що ми маємо постачати більше систем протиповітряної оборони, адже Україна вже навчилася вміло захищати свою промисловість відповідними системами ППО.

Вихід не в міркуваннях про те, що буде, якщо справи підуть погано, а в тому, що зробити більше, щоб вказати Росії її місце, щоб російський народ побачив, які жахливі злочини скоюються від його імені.

Який сигнал посилає Москві затримка американської допомоги Україні, і як це сприйме Путін?

Це, звісно, вигідно Путіну. Під час своєї передвиборчої кампанії він може сказати, що у нього є друг в особі Трампа, і використати це для руйнування згуртованості Заходу. Тож дуже важливо, щоб Шольц у США дав зрозуміти, що поставлено на карту, і щоб депутати Бундестагу, у яких дуже добрі зв'язки з депутатами-республіканцями й демократами, також дали їм зрозуміти, що вони опинилися в заручниках у Трампа, в заручниках по суті у злочинця - адже Трамп визнаний злочинцем в американських судах - і що американцям треба зробити все можливе, щоб ними не керував злочинець.

Путін відомий як злочинець, він офіційно оголошений воєнним злочинцем більш ніж в 100 країнах світу, але ми маємо не допустити, щоб провідна західна держава обрала своїм лідером злочинця. Про це потрібно говорити відкрито, оскільки це завдасть величезної шкоди репутації й авторитету США. Тож нам слід мати більший вплив на населення США, показуючи, що поставлено на карту. Але набагато важливіше, щоб зараз європейські держави об'єднали свої зусилля і в першу чергу розв'язали найважливіші питання. Найголовніше - збільшити оборонне виробництво для України й надати їй місце в Європейському Союзі та, як тільки дозволять умови безпеки, в НАТО.

Чого ви очікуєте від візиту канцлера Німеччини до США?

Я очікую, що він сколихне Сенат і Палату Представників і що, оскільки він ніколи не ухвалює рішення сам, нарешті отримає зелене світло на постачання крилатих ракет TAURUS. Очікую, що Шольц повернеться і скаже, що американці дали згоду на постачання TAURUS, оскільки я сам на це ніяк не наважувався.