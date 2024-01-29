Чому Німеччині важко стати лідером у допомозі Україні

Шанси України на поновлення допомоги США зменшуються. На цьому тлі країни Європи обіцяють давати більше. Київ хотів би лідерства Німеччини, але Берлін не готовий у всьому замінити США. Чому?

У війні Росії проти України серед партнерів Києва намічаються радикальні зміни. Україна ризикує втратити головного постачальника зброї - США. Розбіжності в Конгресі, що виникли наприкінці 2023 року і призвели до блокування запланованого адміністрацією президента Джо Байдена пакета допомоги в розмірі 61 мільярда доларів, не подолано. Багато хто чекав на компроміс у січні, але місяць закінчується на тлі перемог на первинних виборах колишнього голови Білого дому Дональда Трампа, який знову висунув свою кандидатуру від республіканців на цьогорічних виборах президента. Трамп виступив проти компромісу з демократами щодо міграційної політики, а з цим пов'язана допомога Україні. На кого тепер може розраховувати Київ?

Допомога для ЗСУ: Берлін іде слідами Лондона та Парижа

Одна з перших адрес - Лондон. У середині січня Україну відвідав прем'єр Великої Британії Ріші Сунак, який оголосив про рекордний для Лондона пакет військової допомоги - 2,5 мільярда фунтів стерлінгів (близько 3 мільярдів євро). Його країна стала першою серед західних партнерів, які уклали з Україною угоду про підтримку безпеки. Головна суть домовленості - довгострокове постачання зброї. У лютому до Києва збирається президент Франції Еммануель Макрон, його країна готує аналогічну угоду. А що Німеччина?

Британські та французькі ракети Storm Shadow / SCALP, що постачаються Україні Фото: Guillaume Souvant/AFP

Президент України Володимир Зеленський не раз говорив про можливе лідерство Німеччини в Європі з постачання зброї Києву, зокрема - в опублікованому в неділю, 28 січня, інтерв'ю телеканалу ARD. "Я дуже цього хотів би", - відповів Зеленський на питання про лідерство ФРН.

Згідно з підрахунками Інституту світової економіки (IfW) у Кілі, США є безперечним лідером за рівнем військової допомоги (у перерахунку близько 44 мільярдів євро). Німеччина за цим показником вийшла із третього на друге місце. За період від початку вторгнення Росії в Україну до кінця жовтня 2023 року військова допомога Берліна Києву перевищила 17 мільярдів євро. На третьому - Великобританія, її підтримку IfW оцінив у 6,6 мільярдів.

Чи готова Німеччина - найбільша економіка Євросоюзу - до ролі лідера? "Вона повинна, але це не означає, що вона готова", - зазначила в подкасті DW "Геофактор" німецька журналістка, авторка книг про Росію Ґезіне Дорнблют (Gesine Dornblueth). Вона зазначає, що друге місце, яким пишаються в Берліні, є відносним. "Якщо дивитись на економічні можливості країни, то виявляється, що у Німеччини набагато менше (допомоги Україні - Ред.) на кожного жителя, ніж у деяких країн Балтії", - каже Дорнблют.

Канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) наприкінці січня заявив, що очікує незабаром угоди з безпеки з Києвом, хоча термінів не назвав. Берлін ще наприкінці 2023 року оголосив про плани збільшити допомогу Україні вдвічі - до восьми мільярдів євро цього року. Є новини і щодо нових видів озброєнь. Міноборони ФРН наприкінці січня оголосило про плани вперше передати Україні шість списаних військово-транспортних гелікоптерів Sea King Mk41. Раніше такі гелікоптери передавала Британія.

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Німеччина - лідер мимоволі

"Гелікоптери - це добре, але цього недостатньо", - вважає Дорнблют. За її словами, Німеччина поки що не може різко збільшити допомогу Україні, тому що запасів недостатньо, а нові замовлення не були розміщені вчасно.

Такі гелікоптери Sea King Mk41 Німеччина передасть Україні Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Буває й інакше: Німеччина не погоджується передати Україні зброю, яка є на складах. Найвідоміший приклад - крилаті ракети Taurus. Уряд Шольца називає різні причини, зокрема - побоювання ескалації через можливі удари по території Росії. Дорнблют вважає такі аргументи "непереконливими", оскільки досі Київ тримав обіцянку західним країнам не використовувати їхню зброю на міжнародно визнаній території РФ. Водночас журналістка зазначає, що загалом Німеччина робить "дуже багато" для України, особливо це стосується постачання систем ППО.

Співробітник Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд (Andreas Umland) вважає, що "Німеччина не зможе взяти на себе лідируючу роль замість Америки". За його словами, це була б "незвична роль" для Берліна. Будучи економічним важковаговиком, Німеччина десятки років стримано поводилася на світовій арені і не прагнула дипломатичного лідерства, воліючи діяти у фарватері союзників і ядерних держав: США та Великобританії. Так було і з постачанням західної бронетехніки Україні, на яке Берлін пішов після Вашингтона та Лондона.

Умланд каже, що Берлін не має "достатньо ресурсів для військової допомоги" Україні. "Німеччина не є військовою наддержавою", - зазначає він. У цьому є певний парадокс. З одного боку, за даними Стокгольмського інституту досліджень проблем миру (SIPRI), Німеччина має потужний ВПК і посідає п'яте місце у світі з експорту озброєнь. З іншого боку, ФРН покладається на НАТО, у неї невелика власна армія, яка не має великих запасів техніки та боєприпасів. Масштабне переозброєння Німеччина розпочала вже після масштабного російського вторгнення в Україну, на виконання замовлень підуть роки.

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Європа збільшить підтримку України, але не швидко

На роль лідера у допомозі Україні "швидше підійшла б така країна, як Великобританія", вважає Умланд. Але повністю замінити США за рівнем військової підтримки Києва європейські країни, включаючи Сполучене Королівство, не зможуть, вважає оглядач. За його словами, європейці вже надають і продовжать надавати Києву значну гуманітарну допомогу, але у військовому плані їхні ресурси не можна порівняти з американськими.

ЄС не встигає передати Україні мільйон снарядів до березня 2024 року Фото: Diego H. Carcedo/Anadolu/picture alliance

ЄС визнав, що не зможе виконати зобов'язання та поставити Україні до березня 2024 року мільйон артилерійських снарядів та ракет. Ухвалення пакету допомоги Україні на 50 мільярдів євро на чотири роки затяглося через незгоду Угорщини і тепер очікується на початку лютого.

Іван Харитонов з Інституту світової економіки в Кілі зазначає, що європейська підтримка зростатиме. Він називає важливим те, що низка країн переходить до "довгострокових форматів планування" підтримки України. Його прогноз - Європа зможе суттєво наростити постачання Києву, але на це підуть роки.

У разі повторного приходу Трампа до влади у США перед Україною будуть "серйозні проблеми", каже Андреас Умланд. Але це не означає, що Європа відмовиться від підтримки. На думку політолога, у разі прориву Росією фронту це означатиме "мільйони біженців з України до ЄС". У тому числі й з огляду на це експерт вважає, що європейці продовжать допомагати Києву, виходячи і зі своїх національних інтересів.