Rheinmetall хоче почати випуск зброї в Україні в 2024
Німецький оборонний концерн Rheinmetall розраховує випустити перший бронетранспортер (БТР) Fuchs на своєму підприємстві в Україні вже у 2024 році, заявив виконавчий директор концерну Армін Папперґер (Armin Papperger) у п'ятницю, 1 грудня, пише Reuters.
Папперґер очікує, що угода з Україною щодо виробництва Fuchs і бойових машин піхоти (БМП) Lynx буде укладена на початку наступного року.
"Після підписання контракту ми хочемо завершити перший (Fuchs - Ред.) протягом шести-семи місяців, а перший Lynx протягом 12-13 місяців", - зауважив він.
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Rheinmetall і "Укроборонпром" створили спільне підприємство
У жовтні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що після дозволу федерального атимонопольного відомства ФРН (Bundeskartellamt) акціонерне товариство "Укроборонпром" і Rheinmetall утворили спільне підприємство ТОВ "Рейнметал-Українська оборонна промисловість".
Спільне підприємство буде розташоване в Києві й займатиметься виробництвом та обслуговуванням військових транспортних засобів.
Навесні директор Rheinmetall заявляв, що веде перемовини про будівництво в Україні заводу, з виробничою річною потужністю до 400 танків Panther. На якому етапі реалізації ці плани - наразі не повідомляється.
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