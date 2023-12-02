Rheinmetall хоче почати випуск зброї в Україні в 2024

Вже наступного року Rheinmetall розраховує випустити перший бронетранспортер Fuchs в Україні і почати виробництво БМП Lynx.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall розраховує випустити перший бронетранспортер (БТР) Fuchs на своєму підприємстві в Україні вже у 2024 році, заявив виконавчий директор концерну Армін Папперґер (Armin Papperger) у п'ятницю, 1 грудня, пише Reuters.

Папперґер очікує, що угода з Україною щодо виробництва Fuchs і бойових машин піхоти (БМП) Lynx буде укладена на початку наступного року.

"Після підписання контракту ми хочемо завершити перший (Fuchs - Ред.) протягом шести-семи місяців, а перший Lynx протягом 12-13 місяців", - зауважив він.

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Rheinmetall і "Укроборонпром" створили спільне підприємство

У жовтні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що після дозволу федерального атимонопольного відомства ФРН (Bundeskartellamt) акціонерне товариство "Укроборонпром" і Rheinmetall утворили спільне підприємство ТОВ "Рейнметал-Українська оборонна промисловість".

Спільне підприємство буде розташоване в Києві й займатиметься виробництвом та обслуговуванням військових транспортних засобів.

Навесні директор Rheinmetall заявляв, що веде перемовини про будівництво в Україні заводу, з виробничою річною потужністю до 400 танків Panther. На якому етапі реалізації ці плани - наразі не повідомляється.

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