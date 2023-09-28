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КонфліктиНімеччина

У ФРН дозволили Rheinmetall створити підприємство у Києві

Ольга Журавльова
28 вересня 2023 р.

Німецьке антимонопольне відомство дало "зелене світло" Rheinmetall на створення в Україні заводу з ремонту і виготовлення зброї.

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Бронетранспортери Fuchs невдовзі вироблятимуть в Україні
Бронетранспортери Fuchs, які невдовзі можуть виробляти в УкраїніФото: Sven Eckelkamp/IMAGO

Федеральне атимонопольне відомство ФРН (Bundeskartellamt) дало дозвіл найбільшому німецькому виробнику зброї концерну Rheinmetall на створення спільного підприємства з українським оборонним держконцерном "Укроборонпром". Про це в четвер, 28 вересня, повідомив на своєму сайті німецький концерн.

Спільне підприємство буде розташоване в Києві й займатиметься випуском та обслуговуванням військових транспортних засобів, йдеться у пресрелізі компанії.

На початковому етапі підприємство працюватиме виключно в Україні. У Німеччині не буде жодних конкурентних збігів, німецькі чиновники не вбачають жодних ознак занепокоєння щодо конкуренції.

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На першому етапі співпраця буде зосереджена на технічному обслуговуванні та ремонті транспортних засобів, переданих Україні Німеччиною.

На наступних етапах, на основі комплексного трансферу технологій, партнери по співпраці мають намір спільно виробляти окремі види продукції Rheinmetall в Україні.

Раніше у Rheinmetall анонсували, що планують будівництво заводу в Україні приблизно за 200 мільйонів євро, який би випускав до 400 танків Panther на рік.

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У ФРН дозволили Rheinmetall створити підприємство у Києві

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