Rheinmetall в обхід санкцій продовжує працювати в Росії?

В Україні найближчими тижнями відкриється завод з ремонту танків та виробництва бронетехніки, яким держкомпанія "Укроборонпром" управлятиме спільно зі своїм німецьким партнером Rheinmetall. Найбільший оборонний концерн Німеччини активно постачає зараз українській армії, яка відбиває російську агресію, найрізноманітнішу зброю: танки Leopard 2, бойові машини піхоти Marder, самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000, системи розвідки та ППО, військові вантажівки, артилерійські снаряди.

"Ми пишаємося тим, що німецька сторона робить все для того, щоб підтримати український народ, - заявляє глава концерну Армін Папперґер (Armin Papperger). - Щоб якомога ефективніше та швидко надавати допомогу, Rheinmetall тісно взаємодіє з федеральним урядом".

Водночас концерн, можливо, порушує ті санкції, які уряд ФРН разом з іншими країнами Євросоюзу запровадив проти Росії. У будь-якому разі такі підозри висловлювали в останні місяці різні німецькі ЗМІ.

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Журналістське розслідування німецького Business Insider

Досі штаб-квартира компанії в Дюссельдорфі їх відкидала, проте "наявна тепер інформація породжує дедалі більше сумнівів щодо заяв оборонного концерну", зазначається у статті "Таємні військові угоди з Росією? Нові документи ставлять Rheinmetall у скрутне становище". Її опублікувала 20 липня німецька версія міжнародного онлайн-видання Business Insider, що належить одному з найбільших медіаконцернів ФРН Axel Springer.

На підставі даних розслідування Business Insider стверджує: "Через тривалий час після анексії Криму Rheinmetall продовжував укладати контракти з російським оборонним підприємством. До того ж на основі даних в російському торговому реєстрі створюється враження, що Rheinmetall наприкінці 2022 року без зайвого галасу лише перейменував свою російську дочірню компанію замість того, щоб згорнути її бізнес. Однак після нападу Росії на Україну концерн оголосив, що припиняє вести справи у Росії".

Глава концерну Rheinmetall Армін Папперґер (п) поруч з "піхотинцем майбутнього" та новітнім танком Panther Фото: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

Отже, один напрямок журналістського розслідування - це співпраця дочірньої фірми Rheinmetall Landsysteme GmbH, що займається, зокрема, виробництвом танків, та російського науково-виробничого підприємства "Авиаисток", що постачає техніку для наземного обслуговування літаків.

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Російська компанія "Авиаисток" отримувала продукцію подвійного призначення

Достатньо поглянути на офіційний сайт цього НВП, щоб під заголовком "Наші клієнти" побачити: поряд з цивільними авіакомпаніями та різними аеропортами, включаючи військовий аеродром Хотилово у Тверській області, там вказані виробники військової авіатехніки "Туполев", "Сухой", Дослідно-конструкторське бюро ім. Яковлєва, Російська літакобудівельна корпорація "МиГ". Там же під рубрикою "Наші партнери" до цього дня поряд із двома австрійськими та однією французькою фірмами позначений "виробник газотурбінних УПЗ Rheinmetall".

УПЗ - це установки повітряного запуску. Вони підвозяться до літаків і допомагають їм запускати двигуни. Це типовий товар подвійного призначення, який можна використовувати як у цивільній, так і військовій авіації. Модель німецького концерну поширювалася у Росії під назвою "АИСТ-6".

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Проблема не в тому, що "Авиаисток" через дев'ять років після анексії Криму і понад 500 днів повномасштабної війни Росії проти України, а також після одинадцяти пакетів санкцій ЄС досі не прибрав зі свого сайту логотип німецького концерну, з яким колись дуже активно співпрацював. Проблема в тому, що Business Insider отримав у своє розпорядження і публікує контракт про постачання цій російській компанії німецьких УПЗ, підписаний у березні 2018 року - "через чотири роки після анексії Криму і накладеної внаслідок цього заборони постачати в Росію продукцію, яку можна використовувати у військових цілях", наголошує видання.

На сайті НВП "Авиаисток" концерн Rheinmetall 20 липня 2023 року ще позначався як партнер Фото: aviaistok.ru

Воно звернулося за роз'ясненнями до Rheinmetall та отримало відповідь, що в рамках цього контракту поставки здійснювалися "цивільним клієнтам у Росії" - з березня 2018 року до лпеня 2019-го з Німеччини, а до 2021-го - через дочірню фірму в Канаді. "Це уже не вперше, коли Rheinmetall заявляє, що постачав продукцію, яку можна використовувати у військових цілях, тільки для цивільних потреб, - констатує Business Insider. - Як саме гарантувалося використання в цивільних цілях, залишається незрозумілим".

Запчастини для вантажівок ішли до середини 2023 року

Таке саме питання породжує і другий напрямок журналістського розслідування: поставки в Росію запасних частин для вантажівок, здійснені іншою дочірньою компанією концерну - MS Motorservice. Журналісти Business Insider пишуть, що виявили в банку даних компанії ImportGenius, що збирає інформацію про глобальні експортно-імпортні потоки, понад дві тисячі партій, відправлених до Росії з лютого до жовтня 2022 року. Останнє надання товару відбулося у червні 2022 року, стверджує концерн.

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"Проте свіжа інформація від однієї індійської компанії, що займається збором даних, свідчить про те, що російська митниця навіть до середини 2023 року фіксувала імпорт в Росію запчастин, що надходили з Німеччини від MS Motorservice - дочірньої фірми Rheinmetall", - продовжує Business Insider. У відповідь на ці нові звинувачення, йдеться у статті, концерн знову запевнив, що завершив надання замовленого раніше товару у червні 2022 року і після початку повномасштабної війни нових контрактів уже не укладав. Пізніші поставки в концерні можуть пояснити лише тим, що окремі партії з якихось міркувань логістики тимчасово були на складах десь за межами Росії.

"Це означало б, що запчастини до вантажівок перед відправкою в Росію десь пролежали цілий рік. У таку версію можна повірити, але ніхто не зобов'язаний у неї вірити", - пише Business Insider і з посиланням на російський торговий реєстр вказує ще на одну "обставину, що викликає питання". "Не зрозуміло, чому Rheinmetall наприкінці 2022 року перейменував свою російську дочірню фірму, якщо він нібито повністю згорнув її бізнес".

Дочірня фірма у Москві: зміна вивіски

Річ у тому, що заснована 2013 року у Москві російська компанія Rheinmetall Ltd. щорічно забезпечувала сотні тисяч євро виторгу. На це наприкінці минулого року звернув увагу німецький інформаційний портал t-online. На його запит концерн Rheinmetall, який поряд із військовою продукцією справді випускає компоненти для автопрому, запевнив, що російська компанія працювала у цивільному секторі та постачала продукцію для автомайстерень, проте у 2022 році припинила операційну діяльність.

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Дивно однак ось що: "За кілька тижнів після цієї публікації про російську дочірню компанію вона змінила свою назву. Відтоді вона замість Rheinmetall Ltd називається MS Motorservice Trading Ltd. і, як і раніше, має співробітників в Росії". Крім того, за підсумками фінансового року вона ще й збільшила виторг, хоча Rheinmetall стверджував, що протягом календарного 2022 року вона згорнула свою діяльність. Як таке можливо, концерн не пояснив, зазначає Business Insider.

Автори статті довідалися і про таку деталь. Наприкінці квітня 2022 року, через два місяці після початку повномасштабної війни Росії проти України, як наголошує видання, глава технічного відділу російської компанії MS Motorservice Володимир С. провів у готелі "Космос" у Ярославлі семінар для оптових покупців автомобільної продукції материнського концерну. "Відповідати на запитання, навіщо потрібно навчати керівників відділів закупівель і збуту на ринку, роботу на якому припинено, Rheinmetall відповідати не хоче", - пише насамкінець німецьке видання Business Insider.