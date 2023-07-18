Бундесвер замовив у Rheinmetall снаряди на 1,3 млрд євро
Німецький Бундесвер замовив оборонному концерну Rheinmetall поставку декількох сотень тисяч артилерійських снарядів на суму близько 1,3 мільярда євро.
Як повідомляє саме оборонне підприємство у вівторок, 18 липня, замовлення зроблене для поповнення боєприпасів збройних сил, необхідність якого виникла через війну Росії проти України.
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Ідеться про два документи, зазначають у оборонному концерні. Так, Rheinmetall отримав новий рамковий контракт на постачання артилерійських снарядів калібру 155 мм. Він розрахований до 2029 року і має потенційний валовий обсяг замовлень близько 1,2 мільярда євро.
Також Бундесвером подовжено дію уже існуючого рамкового контракту, укладеного з Rheinmetall на артилерійські снаряди DM121. Таким чином, існуючий рамковий контракт збільшується зі 109 мільйонів євро до загальної валової вартості 246 мільйонів євро, зазначили у Rheinmetall.
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Загалом планується поставка кількох сотень тисяч снарядів, а також підривників і модулів заряджання ракет різного типу. Перша поставка вартістю 127 мільйонів євро буде здійснена найближчим часом, наголосили у Rheimetall.