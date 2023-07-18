Бундесвер замовив у Rheinmetall снаряди на 1,3 млрд євро

Перша партія снарядів вартістю 127 мільйонів євро буде випущена найближчим часом, зазначили у Rheimetall.

32 хв. тому 32 хв. тому

32 хв. тому 32 хв. тому

Німецький Бундесвер замовив оборонному концерну Rheinmetall поставку декількох сотень тисяч артилерійських снарядів на суму близько 1,3 мільярда євро.

Як повідомляє саме оборонне підприємство у вівторок, 18 липня, замовлення зроблене для поповнення боєприпасів збройних сил, необхідність якого виникла через війну Росії проти України.

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Ідеться про два документи, зазначають у оборонному концерні. Так, Rheinmetall отримав новий рамковий контракт на постачання артилерійських снарядів калібру 155 мм. Він розрахований до 2029 року і має потенційний валовий обсяг замовлень близько 1,2 мільярда євро.

Також Бундесвером подовжено дію уже існуючого рамкового контракту, укладеного з Rheinmetall на артилерійські снаряди DM121. Таким чином, існуючий рамковий контракт збільшується зі 109 мільйонів євро до загальної валової вартості 246 мільйонів євро, зазначили у Rheinmetall.

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Загалом планується поставка кількох сотень тисяч снарядів, а також підривників і модулів заряджання ракет різного типу. Перша поставка вартістю 127 мільйонів євро буде здійснена найближчим часом, наголосили у Rheimetall.