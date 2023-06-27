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Rheinmetall поставить Києву 14 "Леопардів" у 2024 році

Анастасія Шепелева
4 год. тому

Протягом 2024 року компанія Rheinmetall передасть Україні 14 бойових танків Leopard 2A4, відремонтованих на замовлення Данії та Нідерландів.

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Leopard 2A4
Leopard 2A4Фото: Philipp Schulze/dpa/picture

Концерн Rheinmetall поставить Україні 14 бойових танків Leopard 2A4, повідомила компанія у вівторок, 27 червня, у Дюссельдорфі під час оголошення підписання контракту з представниками урядів Німеччини, Нідерландів та Данії. У квітні Нідерланди і Данія оголосили про намір спільно закупити танки для України. До питання також був залучений федеральний уряд ФРН, оскільки він має погодити експорт військової техніки.

Планується, що перший із 14 бойових танків Київ отримає в січні 2024 року, решту машин мають поставити протягом наступних 11 місяців. Йдеться про відремонтовані танки Leopard 2A4 з військових запасів країн, що мають на озброєнні цей тип бронетехніки.

Rheinmetall і "Укроборонпром" спільно ремонтуватимуть техніку

Раніше німецький оборонний концерн Rheinmetall та українське державне підприємство "Укроборонпром" уклали угоду про стратегічне партнерство. Як зазначили в "Укроборонпромі", першим кроком співпраці стане технічне обслуговування й ремонт броньованої техніки, переданої Україні. Надалі партнери мають намір спільно виробляти продукцію Rheinmetall в Україні, а також спільно розробляти перспективні зразки озброєння й військової техніки на базі новоствореного спільного підприємства за участі українських й німецьких фахівців.

Початок роботи спільного підприємства запланований на середину липня 2023 року.

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