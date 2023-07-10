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Rheinmetall вироблятиме бронетехніку в Україні

Максим Сидоржевський
35 хв. тому

Завод, на якому, зокрема, вироблятимуть бронетранспортери Fuchs, має відкритися в Україні протягом найближчих 12 тижнів, заявив гендиректор концерну Rheinmetall.

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Бронетранспортери Fuchs невдовзі вироблятимуть в Україні
Бронетранспортери Fuchs невдовзі вироблятимуть в УкраїніФото: Sven Eckelkamp/IMAGO

Німецький оборонний концерн Rheinmetall відкриє в Україні завод з виробництва бронетехніки, заявив його гендиректор Армін Папперґер (Armin Papperger) в інтерв'ю СNN, фрагменти якого опубліковано у понеділок, 10 липня.

На заводі випускатимуть і ремонтуватимуть бронетранспортери Fuchs, а також навчатимуть українців їх обслуговувати. Завод, здатний випускати близько 400 бронемашин на рік, розташується на заході України, його мають відкрити в найближчі 12 тижнів, розповів Папперґер. 

"Українці повинні допомагати собі самі - якщо вони будуть постійно чекати допомоги від європейців або американців протягом наступних 10 або 20 років... це неможливо", - сказав гендиректор Rheinmetall.

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Rheinmetall управлятиме заводом у партнерстві з українським оборонним держконцерном "Укроборонпром", якому також належатиме підприємство. Його вартість оцінюють у 200 мільйонів євро.

У травні Rheinmetall і "Укроборонпром" оголосили про створення спільного підприємства для посилення "оборонно-технологічного потенціалу України". Завдяки цьому рішенню, наголосив тоді Армін Папперґер, Україна отримує вигоду від комплексної передачі технологій і короткострокового постачання військового обладнання з Німеччини.

У березні цього року в Rheinmetall повідомили, що ведуть переговори з українським урядом щодо будівництва танкового заводу в Україні приблизно за 200 мільйонів євро, який би випускав до 400 танків Panther на рік.

Танковий завод Rheinmetall в Україні: коли побудують?

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