Rheinmetall: зброя для України та теплові насоси для Європи

У Німеччині чимало фірм, добре знайомих широкому загалу в усьому світі. Rheinmetall до них не належить. Однак останнім часом популярність цієї компанії, яку російською традиційно називають "Рейнметалл" (німецькою вимовляється "Райнметалль"), швидко зростає.

Але не тому, що в березні 2023 року вона увійшла до головного німецького біржового індексу DAX, що об'єднує 40 найбільших відкритих акціонерних товариств ФРН. Зараз компанія зі штаб-квартирою в розташованому на Рейні Дюссельдорфі в багатьох на слуху тому, що саме вона виробляє (самостійно або з партнерами) цілу низку тих видів зброї, яку Україна отримує від Німеччини та інших країн Заходу для відбиття російської агресії.

Великі плани з переозброєння України

Це, наприклад, бойові танки Leopard 2, бойові машини піхоти Marder, самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000, автоматизовані системи розвідки SurveilSPIRE, системи протиповітряної оборони малого радіусу дії Skynex, артилерійські снаряди, військові вантажівки. Влітку німецька компанія почне поставляти в Україну снаряди для зенітних самохідних установок Gepard, що стане можливим після спорудження нового заводу з випуску боєприпасів.

А найближчим часом можуть бути ухвалені рішення як про будівництво в Україні танкового заводу для виробництва новітньої моделі Panther, так і про створення спільних підприємств з випуску боєприпасів і систем протиповітряної оборони. Про це 9 травня на віртуальних річних зборах акціонерів повідомив голова правління компанії Армін Папперґер (Armin Papperger).

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"Таким чином ми забезпечимо Україні на середньострокову і довгострокову перспективу можливість захищати себе", - наголосив він і уточнив, що необхідні інвестиції надасть українська держава. Наприкінці березня глава Rheinmetall відвідав Київ і провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Тож назва найбільшої оборонної компанії Німеччини тепер раз у раз з'являється в заголовках ЗМІ: розпочата Росією війна викликала сплеск попиту на її продукцію. Причому не тільки з боку України.

Активно пішли замовлення від уряду ФРН, який ще в лютому минулого року оголосив про створення спеціального фонду в 100 мільярдів євро для широкомасштабного переозброєння і переоснащення Бундесверу.

Рекордний портфель замовлень і рекордний прибуток

До того ж Rheinmetall тільки цього року уклала контракти на постачання різної військової техніки арміям Норвегії, Угорщини, США, Фінляндії, Австралії, Австрії, а також низці інших, не названих з міркувань секретності держав. У компанії, згідно з її сайтом, у 33 країнах є виробничі майданчики, дочірні підприємства або представництва. "Можете виходити з того, що 2023 рік стане найкращим роком в історії фірми з точки зору нових замовлень", - запевнив Армін Папперґер акціонерів на річних зборах.

І це після того, як за підсумками 2022 року портфель замовлень уже досяг рекордного обсягу в 26,6 мільярда євро. Рекордним виявився торік і операційний прибуток, що збільшився на 27 відсотків до 754 мільйонів євро за зростання виручки на 13 відсотків до 6,4 мільярда євро. Коли прибуток зростає швидше за виручку, це свідчить про особливу затребуваність продукції та послуг компанії. Цього року керівництво Rheinmetall розраховує довести оборот до 7,4 мільярда або навіть до 7,6 мільярда євро.

Однак цей додатковий мільярд з гаком компанія має намір заробити не тільки завдяки військовим замовленням. Rheinmetall позиціонує себе як "міжнародний інтегрований технологічний концерн", і робить це не тільки тому, що в Німеччині через широко поширені пацифістські настрої ставлення до оборонних підприємств особливо критичне, а нерідко навіть різко негативне. Понад третину виручки і прибутку Rheinmetall заробляє як постачальник компонентів для такої ключової галузі німецької економіки як автомобілебудування.

Утім, цей підрозділ отримує замовлення далеко не тільки з Німеччини. Так, у квітні Rheinmetall уклала контракти на постачання комплектуючих для електромобілів і гібридних машин як з лідером автопрому Китаю SAIC, так і з китайським автобудівником Geely. У березні неназваний виробник, з яким, як ідеться в повідомленні для преси, укладено договір про технологічне співробітництво на 15 років, уперше замовив у компанії деталі для "молодого сегмента електричних вантажівок".

Бум теплових насосів після відключення газу з Росії

І ось тепер Rheinmetall починає освоювати новий напрямок бізнесу, що отримав, як і виробництво озброєнь, потужний імпульс через агресивну політику Росії. Зроблена Володимиром Путіним у 2021-2022 роках спроба шантажувати Німеччину та інші країни Євросоюзу їхньою високою залежністю від постачань російського газу призвела до того, що в ЄС, і особливо у ФРН, різко зріс попит на опалювальні системи, що не використовують природний газ, головним чином на теплові насоси.

Тому компанія Rheinmetall вирішила терміново освоїти їх випуск, точніше кажучи, стати для традиційних виробників опалювального обладнання постачальником ключового елемента теплових насосів - компресорів, що працюють на електриці. "Від них залежить якість теплових насосів, вони відіграють ту саму роль, що мотор в автомобілі", - пояснює економічна газета Handelsblatt, яка розкрила 9 травня деталі майбутньої експансії німецького оборонного концерну в суто цивільній сфері.

Те, що отримано найбільше замовлення в історії фірми, не пов'язане зі зброєю та автомобілями, і що йдеться про 770 мільйонів євро, Rheinmetall повідомила ще наприкінці грудня. Однак тільки тепер стало зрозуміло, що компресори призначені саме для теплових насосів, пише Handelsblatt. Газета стверджує, що замовником виступив німецький фахівець у галузі опалювальних систем Viessmann, який щойно оголосив про продаж цього бізнесу за 12 мільярдів євро американській корпорації Carrier.

Власники сімейного підприємства пішли на такий крок, оскільки вирішили, що в умовах буму теплових насосів, який зростає в Німеччині та в усій Європі, їм просто не вистачить капіталу, щоб швидко забезпечити широкомасштабне розширення виробництва і протистояти таким азіатським гігантам, як Mitsubishi Electric і Panasonic.

Це серйозні конкуренти, проте виробників відповідних компресорів на світовому й особливо європейському ринку не так вже й багато, а тому Rheinmetall має хороші шанси на цьому великому й привабливому ринку, вважає Handelsblatt. Тим більше що у компанії багатий досвід у галузі кондиціонерів для автомобілів, наголошує газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ось і виходить, що технологічний концерн Rheinmetall з його майже 28 тисячами співробітників, більшість з яких працює на п'яти заводах у Німеччині, "завдяки Путіну" виграє двічі. Компанія не тільки різко збільшує доходи від виробництва озброєнь і боєприпасів, а й отримала можливість вкладати гроші, які заробляє в такий спосіб, у розвиток нового для себе, дуже перспективного і суто мирного напряму. До того ж вона сприятиме у такий спосіб як подальшому подоланню залежності Європи від російського газу, так і переходу ЄС на екологічно чистіші системи опалення.