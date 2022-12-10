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Система ППО Skynex від Rheinemetall
Система ППО Skynex від RheinemetallФото: Rheinmetall
ПолітикаНімеччина

Німеччина передасть Україні сучасні ППО Skynex

Євгенія Наконечна
18 хв. тому

Дві системи ППО типу Skynex для України виготовить німецький концерн Rheinmetall за бюджетні кошти. Постачання очікують у 2024 році.

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Німеччина поставить Україні сучасні системи протиповітряної оборони (ППО) типу Skynex. Про це повідомило видання Handelsblatt, у п'ятницю, 9 грудня посилаючись на інформовані джерела в Берліні.

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Військовий концерн Rheinmetall виготовить для України два зенітно-ракетні комплекси Skynex. Компанія підтвердила замовлення в п'ятницю, але не назвала країну-одержувача систем. За даними Handelsblatt, йдеться про Україну. Поставка систем запланована на початок 2024 року.

Rheinmetall оцінює вартість двох систем в 182 мільйони євро. Крім того, ще близько дванадцяти мільйонів євро витратять на вантажні автомобілі, які також будуть виготовлені дюссельдорфською компанією. За інформацією джерел видання, витрати будуть покриті урядом Німеччини.

Skynex забезпечує захист від повітряної загрози різних типів - від ракет і дронів до авіації та вертольотів - і є однією з останніх розробок концерну Rheinmetall. Нині Київ потребує посилення ППО з огляду на стратегію Росії з дистанційного руйнування української критичної інфраструктури ударами ракет і дронів.

Німецька допомога системами ППО для України

Раніше повідомлялось, що Україна отримає навесні сім зенітних самохідних артилерійських установок Gepard від німецького уряду. Передбачалося, що ці танки будуть утилізовані, однак тепер їх ремонтує мюнхенський виробник зброї Krauss-Maffei Wegmann (KMW). У подальшому вони мають посилити спроможності протиповітряної оборони України проти російських атак, доєднавшись до 30 вже переданих Німеччиною "Гепардів".

Також Німеччина передала Україні сучачні зенітно-ракетні комплекси IRIS-T.

Rheinmetall розширює виробництво

Тим часом німецький військово-промисловий концерн Rheinmetall інвестує у диверсифікацію і розширення потужностей для виробництва боєприпасів. Така потреба виникла через напад Росії на Україну, який спричинив підвищений попит у Європі, а також через труднощі у забезпеченні Києва снарядами для зенітних самохідних установок Gepard, які добре зарекомендували себе в ураженні дронів-камікадзе та російських крилатих ракет.

Утім, Київ від самого початку говорить про загрозу гострого дефіциту снарядів для цих машин. Влітку Берлін передав 60 тисяч снарядів з власних складів. Ще 12,4 тисячі снарядів поставити не вдалося, оскільки цьому на заваді стала Швейцарія. Річ у тім, що ці снаряди були вироблені на швейцарському заводі, який належить німецькому концерну Rheinmetall - виробнику "Гепардів". Для реекспорту зброї у таких випадках потрібна згода уряду країни-виробника. Однак уряд у Берні на початку листопада вже вдруге відмовив Берліну у передачі снарядів Україні, пославшись на нейтралітет Швейцарії, який не дозволяє постачати зброю і амуніцію у регіони, де триває війна.

Німецька РСЗВ MARS II в Україні

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