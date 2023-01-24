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Німецький танк Leopard 2-Panzer
Німецький танк Leopard 2-PanzerФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Німецька Rheinmetall може передати Україні 139 "Леопардів"

Аліна Коломієць
3 год. тому

Rheinmetall може поставити Україні 88 бойових танків Leopard 1 і 51 Leopard 2. Водночас конкретні терміни поставок, за словами представника компанії, "назвати складно".

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Німецький оборонний концерн Rheinmetall може поставити в Україну загалом 139 бойових танків Leopard. Про це заявив представник компанії в інтерв'ю RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), опублікованому у вівторок, 24 січня.

"У нас є 22 машини Leopard 2A4, які ми можемо підготувати до використання та надати Україні. Ремонт цих машин триватиме майже рік. Постачання можливе наприкінці 2023 - на початку 2024 року", - сказав він. Окрім того, за словами представника концерну, для проєктів кругового обміну вже у квітні-травні 2023 року буде підготовлено 29 танків Leopard 2A4.

Rheinmetall також може надати 88 старих танків Leopard 1, сказав співрозмовник, не назвавши часових рамок можливих постачань.

Ситуація є "дуже нестабільною" через політику безпеки, різні форми прямого чи опосередкованого постачання та мінливі пріоритети замовлень. "Саме тому складно, наприклад, назвати конкретні часові рамки поставок", - підкреслив він.

Міністр оборони ФРН наказав провести ревізію парку танків Leopard

За підсумками останньої зустрічі учасників Контактної групи з оборони України на американській базі Рамштайн новий міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) повідомив, що рішення щодо постачання Україні танків Leopard поки не ухвалено.

За словами міністра, це питання обговорювалося: воно має як прихильників, так і противників. Пісторіус також повідомив, що наказав міністерству провести ревізію парку танків Leopard. Йдеться про машини, що стоять на озброєнні Бундесверу та перебувають у виробників.

Читайте також: Українські військові розпочнуть навчання на танках Leopard 2 - Резніков

Польща може відправити Україні "Леопарди" без дозволу ФРН

Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький у понеділок, 23 січня, заявив, що Варшава звернеться до Німеччини за дозволом на відправлення бойових танків Leopard в Україну, але якщо дозволу не буде, Польща все одно передасть їх в рамках міжнародної коаліції.

Моравецький не уточнив, коли буде зроблено запит, але зазначив, що Польща створює коаліцію країн, готових відправити "Леопарди". Заява Моравецького послідувала за заявою міністерки закордонних справ ФРН Анналени Бербок (Annalena Baerbock), яка сказала, що Варшава не робила офіційного запиту до Берліна на постачання Україні німецьких танків із власних запасів, однак, якщо такий запит буде, то Німеччина "не стоятиме на шляху"

Bradley, Marder та AMX-10RC

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Німецький танк Leopard 2-Panzer

Німецька Rheinmetall може передати Україні 139 "Леопардів"

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