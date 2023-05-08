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Фото: Kenzo Tribouillard/AFP/Getty Images
ПолітикаЄвропа

Нові санкції ЄС щодо РФ націлені на припинення обходу чинних

Ксенія Польська (Брюссель)
17 хв. тому

Обговорення 11-го пакета санкцій ЄС проти РФ розпочнеться 10 травня. Брюссель має намір закрити лазівки у санкціях та готує для цього новий підхід. Через це дискусія може затягтися, кажуть у столиці ЄС.

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Євросоюз має намір закрити лазівки в уже чинних санкціях проти Росії за її війну проти України. "Новий пакет буде присвячений дотриманню санкцій, їх ефективності і тому, як нам уникнути обходу санкцій. Пакет стосуватиметься експорту до Росії, - повідомив офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер у Брюсселі в понеділок, 8 травня. - Ми хочемо домогтися того, щоб Росія не отримувала імпорт із інших країн".

Він зазначив, що пропозиція Європейської Комісії щодо одинадцятого пакету санкцій проти РФ була розіслана країнам Європейського Союзу 5 травня. Наступним етапом буде перше обговорення цієї пропозиції на рівні послів країн ЄС 10 травня.

Інший чиновник Євросоюзу пояснив DW, що для ЄС це новий підхід до санкцій, тому очікується тривала дискусія. Обговорюватимуться, зокрема, штрафні заходи щодо різних суб'єктів, які допомагають Москві обходити санкції.

Деякі європейські дипломати визнають, що з кожним разом країнам Євросоюзу стає дедалі складніше узгоджувати штрафні заходи щодо РФ.

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Пекін застеріг ЄС від санкцій проти китайських фірм

За даними Reuters, Єврокомісія запропонувала внести до списку санкцій кілька китайських компаній і обмежити експорт до країн, які, як вважається, причетні до обходу санкцій. Декілька джерел також повідомили, що до списку пропонується включити компанії в Туреччині, ОАЕ, а також країнах Центральної Азії та Кавказу, де сильно зріс імпорт товарів, що підпадають під санкції Євросоюзу щодо Росії.

Китай пригрозив Євросоюзу погіршенням двосторонніх відносин, якщо у зв'язку з війною в Україні Брюссель запровадить санкції проти компаній із КНР. У цьому разі Китай вживе рішучих заходів для захисту своїх інтересів, заявили в китайському МЗС.

Згідно з інформацією Financial Times, Єврокомісія запропонувала включити до нового пакета санкцій проти Росії штрафні заходи проти семи китайських компаній - за експорт товарів, які можуть бути використані для виробництва озброєнь.

Найближчими днями китайський міністр закордонних справ Цінь Ганвідвідає Німеччину, Францію та Норвегію, повідомило МЗС Китаю.

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