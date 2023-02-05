РФ отримує з КНР необхідні для війни технології - WSJ

РФ отримує з КНР в обхід санкцій навігаційне обладнання, технології придушення радіосигналів і деталі для літаків, пише WSJ з посиланням на дані митниці. ОАЕ й Туреччина теж постачають у РФ товари подвійного призначення.

Китай постачає Росії технології, необхідні РФ для продовження війни в Україні, - на тлі міжнародних санкцій і експортного контролю. Про це в суботу, 4 лютого, повідомило американське ділове видання The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на аналіз даних російської митниці. Митні документи були надані виданню C4ADS - вашингтонською некомерційною організацією, що спеціалізується на виявленні загроз нацбезпеці США.

Журналісти проаналізували понад 84 тисячі поставок, зареєстрованих російською митницею після того, як Захід розпочав кампанію економічного тиску щодо РФ з акцентом на продукцію, яку адміністрація Джо Байдена описала як критично важливу для російських збройних сил.

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З документів випливає, що китайські державні оборонні компанії постачають Москві навігаційне обладнання, технології придушення радіосигналів, а також деталі для винищувачів. Продукцію отримують російські державні оборонкомпанії, що перебувають під санкціями Заходу.

Товари подвійного призначення

Так, китайська державна компанія Poly Technologies 31 серпня 2022 року поставила навігаційне обладнання російській державній військово-експортній корпорації "Рособоронекспорт" для військово-транспортних вертольотів М-17, пише видання.

За його даними, йдеться насамперед про товари подвійного призначення. Митні документи містять також приклади експорту деталей для зброї, застосовуваної російськими військами в Україні.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен мав обговорювати підтримку Китаєм Росії під час візиту 5-6 лютого в Пекін. Однак цю поїздку було відкладено на невизначений термін на тлі історії з літальним апаратом у повітряному просторі США, який у Вашингтоні назвали "китайською розвідувальною повітряною кулею".

Поставки проводять також Туреччина та ОАЕ

Росія в змозі задовольняти більшу частину основних військових потреб самостійно, але значною мірою залежить від імпорту технологій подвійного призначення, таких як напівпровідники, нагадала WSJ.

Загалом видання виявило в митних документах понад десяток російських і китайських компаній, на які намагаються тиснути США. Крім того, багато з експортних товарів надходять до РФ через такі країни, як Туреччина та ОАЕ, зазначає газета.

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"Твердження, що Китай надає "допомогу" Росії, не має під собою жодного фактичного підґрунтя, а є суто спекулятивним і навмисно роздутим", - зі свого боку заявив WSJ речник посольства КНР у Вашингтоні Лю Пен'юй.

Мінфін США наклав санкції на посібників обходу обмежень

Російська влада і представники згаданих у публікації компаній інформацію не прокоментували.

Водночас ще 1 лютого Управління міністерства фінансів США з контролю за активами з-за кордону запровадило санкції щодо 22 фізичних і юридичних осіб у різних країнах, пов'язаних із мережею ухилення від санкцій, що підтримує військово-промисловий комплекс Росії.

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За 2022 рік мінфін США схвалив санкції проти більш ніж 100 фізичних і юридичних осіб, які займаються діяльністю, спрямованою на обхід міжнародних санкцій і заходів експортного контролю, запроваджених щодо Росії.

"Відчайдушні спроби Росії використовувати проксі для обходу санкцій США демонструють, що санкції значно ускладнили й зробили дорожчим для російського військово-промислового комплексу постачання воєнної машини Путіна", - заявив у зв'язку з цим заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо.

"Запровадження цільових санкцій проти проксі - це один із багатьох кроків, які мінфін і наша коаліція партнерів зробили й далі роблять для посилення санкцій проти російського оборонного сектора, його покровителів і прихильників", - додав він.