США показали докази постачання КНДР зброї "вагнерівцям"

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі оприлюднив знімки, покликані підтвердити постачання КНДР у листопаді боєприпасів для "вагнерівців" у Росії.

Сполучені Штати Америки показали їхні докази постачання Північною Кореєю зброї для російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера", яка активно бере участь у війні Росії проти України. Супутникові знімки оприлюднив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі на брифінгу ввечері 20 січня.

"Протягом останніх тижнів ми бачили, як північнокорейські офіційні особи брехливо заперечували, що надали зброю "Вагнеру". Як ми вже заявляли публічно, Північна Корея доставила піхотні ракети та снаряди в Росію для використання компанією "Вагнер" наприкінці минулого року. Сьогодні ми оприлюднюємо знімки цієї першої поставки", - сказав він.

За словами Кірбі, на цих знімках видно, як 18 листопада п'ять російських вагонів вирушили з РФ до КНДР, а наступного дня Північна Корея завантажила ці вагони з транспортними контейнерами, і потяг повернувся до Росії.

США очікують, що "вагнерівці" й надалі отримуватимуть північнокорейські боєприпаси, хоча вважають, що їхня кількість не змінила динаміку бойових дій в Україні. "Ми, безумовно, засуджуємо дії Північної Кореї та закликаємо КНДР негайно припинити ці поставки для ПВК "Вагнера". І ми йдемо далі, вживаючи заходів проти самої "Вагнера", - наголосив він.

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Пхеньян відхрещується від поставок озброєнь до Росії

8 листопада міністерство оборони Північної Кореї у відповідь на звинувачення США заявило, що Пхеньян ніколи не постачав Росії зброю, назвавши їх "наклепом". "Ми розцінюємо такі кроки США як частину їхньої ворожої спроби заплямувати імідж КНДР на міжнародній арені. Ми ніколи не мали "збройових угод" з Росією і не плануємо робити цього в майбутньому", - заявили там.

З початку війни Росії проти України Пхеньян постійно всіляко підтримував дії РФ. Приміром, КНДР разом із Росією та Сирією визнала "незалежність" самопроголошених утворень - так званих "ДНР" і "ЛНР", а згодом - і анексію Росією Херсонської та Запорізької областей.

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