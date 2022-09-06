РФ купує артилерійські снаряди і ракети у Північної Кореї

Про закупівлю боєприпасів у КНДР стало відомо через кілька днів після того, як РФ отримала перші партії безпілотників від Ірану. США вважають, що такі закупівлі свідчать про відчай Москви.

Росія закуповує мільйони ракет і артилерійських снарядів у Північної Кореї для застосування у війні проти України. Першим про це повідомило видання The New York Times із посиланням на розсекречені дані американської розвідки 5 вересня. У вівторок, 6 вересня, цю інформацію підтвердили агенціям Associated Press і Reuters чиновники США на умовах анонімності.

У розсекречених даних небагато деталей про точний час або розмір поставок. Посадовці, які підтвердили ці дані, кажуть, що міністерство оборони РФ знаходиться в процесі придбання.

Про закупівлю боєприпасів у КНДР стало відомо через кілька днів після того, як Росія отримала перші партії безпілотників від Ірану. Представники американського уряду вважають, що рішення звернутися до Ірану та Північної Кореї свідчить про відчай Москви і є ознакою того, що санкції та експортний контроль, запроваджені США і Європою, шкодять здатності РФ отримувати постачання для своєї армії. На думку військового експерта з Американського інституту підприємництва Фредеріка Кагана, це рішення є також ознакою того, що Росія не може виробляти найпростіші матеріали, необхідні для ведення війни.

І Іран, і КНДР значною мірою відрізані від міжнародної торгівлі завдяки міжнародним санкціям, а це означає, що жодна країна не має чого втрачати, укладаючи угоди з РФ. При цьому будь-яка угода про купівлю зброї у Північної Кореї буде порушенням резолюцій Організації Об'єднаних Націй, спрямованих на стримування розповсюдження зброї з Пхеньяна, зауважує NYT.

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Іранські безпілотники для РФ

29 серпня американські видання The Washington Post і CNN із посиланням на анонімних співрозмовників, близьких до спецслужб і адміністрації президента США Джо Байдена, повідомили, що Росія отримала від Ірану першу партію безпілотних літальних апаратів для застосування у війні проти України.

Йдеться про бойові дрони-камікадзе щонайменше двох типів: Mohajer-6 (які самознищуються після завдання удару керованими ракетами) і Shahed (які є копією американських розробок MQ-1B Predator). Вони здатні як збирати розвідувальну інформацію, так і нести високоточні боєприпаси для ударів по радіолокаційних системах, артилерійських установках та інших військових об'єктах.

Втім при перших випробуваннях дронів росіяни зіткнулися з численними збоями в їхній роботі - багато безпілотників виявилися непридатними до використання. США вважають, що Москва закупить сотні таких дронів, але поки не розуміють, наскільки ті зможуть змінити ситуацію на полі бою, в тому числі зважаючи на їхні несправності.

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