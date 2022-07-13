Україна розірвала дипломатичні відносини з КНДР

Україна заявила про розрив дипломатичних відносин з КНДР у відповідь на визнання останньою суверенітету самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік". Про це сказано у заяві на сайті українського МЗС від середи, 13 липня.

"У відповідь на такий недружній акт Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин з Корейською Народною Демократичною Республікою. Політичні та економічні контакти із КНДР не здійснюються через накладені на цю країну міжнародні санкції", - сказано у заяві.

Дії Пхеньяну офіційний Київ сприйняв "як спробу підірвати суверенітет та територіальну цілісність України з боку Пхеньяна, грубе порушення Конституції України, Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права", а визнання суверенітету ОРДЛО "нікчемним" рішенням, яке "не матиме юридичних наслідків та не змінить міжнародно визнаних кордонів України", заявляє українське МЗС.

Північна Корея визнала незалежність ОРДЛО у середу, 13 липня, повідомив "Інтерфакс" із посиланням на посольство КНДР у Москві. Там відзначили, що "північнокорейський посол провів зустріч з послом "ДНР" у РФ", під час якої повідомив про рішення Пхеньяну. Також найближчим часом "очікується зустріч з послом "ЛНР", сказано в повідомленні.



КНДР стала третьою країною, яка визнала самопроголошені утворення на Донеччині та Луганщині, до цього це зробила Росія та Сирія.

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