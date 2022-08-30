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База дронів в Ірані (фото з архіву)
База дронів в Ірані (фото з архіву)Фото: Zumapress/picture alliance
КонфліктиІран

РФ отримала перші безпілотники від Ірану для війни в Україні

Євгенія Наконечна
1 год. тому

Російські військові зіткнулися з численними збоями в роботі дронів, отриманих від Ірану, повідомляють The Washington Post і CNN.

https://www.dw.com/uk/rf-otrimala-persi-bezpilotniki-vid-iranu-dla-vijni-v-ukraini-zmi/a-62966860

Росія отримала від Ірану першу партію безпілотних літальних апаратів для застосування у війні проти України, повідомили 29 серпня американські видання The Washington Post і CNN із посиланням на анонімних співрозмовників, близьких до спецслужб і адміністрації президента США Джо Байдена.

Йдеться про бойові дрони щонайменше двох типів: Mohajer-6 і Shahed. Вони здатні як збирати розвідувальну інформацію, так і нести високоточні боєприпаси для ударів по радіолокаційних системах, артилерійських установках та інших військових об'єктах.

Росіяни почали тренуватися з іранськими безпілотниками наприкінці липня. Їхні транспортні літаки забрали дрони з Ірану ще в середині серпня. Втім при перших випробуваннях дронів вони зіткнулися з численними збоями в їхній роботі - багато безпілотників виявилися непридатними до використання.

Російські оператори все ще продовжують тренування в Ірані. США вважають, що Москва закупить сотні таких дронів. Водночас американці поки не розуміють, наскільки безпілотники зможуть змінити ситуацію на полі бою, в тому числі зважаючи на їхні несправності.

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Іранські безпілотники для РФ

Іран удосконалює власну програму з виробництва безпілотників, у тому числі дронів-камікадзе, впродовж останніх 20 років. Mohajer - дрони, що самознищуються після завдання удару керованими ракетами, Shahed - копія американських розробок MQ-1B Predator.

Військовий аналітик із центру CNA Семюел Бендетт каже, що іранські "безпілотники-камікадзе" здатні конкурувати з американськими Switchblade, переданими раніше Києву, бо здатні "вражати цілі за сотні миль", оминаючи системи протиповітряної оборони. За його оцінками, з їхньою допомогою Росія потенційно зможе завдавати ефективних ударів по українських електростанціях, нафтопереробних заводах та інших об'єктах критичної інфраструктури. 

У міністерстві закордонних справ Ірану 15 липня повідомили, що під час телефонної розмови з українським колегою Дмитром Кулебою очільник відомства Хосейн Амір Абдоллахян відкинув "безпідставні претензії" представників США щодо постачання дронів у Росію. Іранський міністр наголосив, що Тегеран робить все можливе, щоби закінчити війну в Україні політичним шляхом. Утім західні оглядачі традиційно схильні сприймати заяви влади Ірану зі скепсисом. 

19 липня президент Росії Володимир Путін зустрівся в Тегерані з головою Ісламської Республіки Ібрагімом Раїсі. Росія розглядає Іран як потенційного постачальника зброї, який також міг би поділитися досвідом щодо обходу санкцій та експорту нафти в умовах обмежень.

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