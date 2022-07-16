Делегація РФ двічі відвідала Іран для огляду бойових дронів - CNN

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Як повідомив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, російська делегація відвідувала аеродром в Ірані, де вивчала безпілотники, що можуть нести високоточні ракети.
Російська делегація принаймні двічі за останній місяць відвідала аеродром в центральному Ірані для вивчення безпілотних літальних апаратів (БПЛА), що здатні нести озброєння. Про це в суботу, 16 липня, з посиланням на низку американських чиновників та аналіз супутникових знімків повідомило СNN .
"У нас є інформація про те, що іранський уряд готується надати Росії кілька сотень БПЛА, зокрема БПЛА, що здатні нести озброєння", - прокоментував CNN радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.
Як наголошується в повідомленні, йдеться про безпілотники Shahed-191 і Shahed-129, які здатні нести високоточні ракети.
За словами Саллівана, наскільки відомо США, російська делегація вперше відвідала аеродром Кашан для того, щоб побачити ці безпілотники, у червні. Наступний візит відбувся 5 липня.
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Раніше цього місяця Салліван заявив, що за інформацією Білого дому, Іран планує поставити Росії сотні безпілотників, у тому числі бойових.
Салліван додав, що невідомо, чи Іран вже передав безпілотники Росії, але Білий дім має інформацію про плани Ірану вже в липні розпочати навчання російських військових оперативному використанню цих апаратів.
На думку радника президента США, таке прохання вказує на дефіцит власних дронів у Росії через бойові дії в Україні.
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У МЗС Ірану 15 липня повідомили, що під час телефонної розмови в п'ятницю з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою його іранський колега Хосейн Амір Абдоллахян відкинув "безпідставні претензії" представників США щодо постачання дронів в Росію. Глава іранського зовнішньополітичного відомства наголосив, що Тегеран робить все можливе, щоб закінчити війну в Україні політичним шляхом.
Утім, західні оглядачі традиційно схильні сприймати заяви з Тегерана зі скепсисом.