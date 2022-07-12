США: Іран збирається озброїти Росію безпілотниками

За інформацією адміністрації президента США, Росія звернулася до Ірану з проханням надати їй сотні безпілотних літальних апаратів (БПЛА), включно з бойовими дронами, для застосування у війні проти України. Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у ніч на вівторок, 12 липня.

За його словами, невідомо, чи встиг Іран надати Росії ці дрони, однак за наявною в Білого дому інформацією, є ознаки підготовки Тегерана до навчання російського персоналу користуванню безпілотниками впродовж липня.

"Наша інформація вказує на те, що іранський уряд готується надати Росії кілька сотень БПЛА, в тому числі БПЛА, здатних нести зброю, у терміновому порядку", - цитує Салліванa Associated Press. На його думку, цей факт є ознакою того, що здійснювані Росією масовані бомбардування на Донбасі призвели до зменшення російських запасів озброєння.

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Турне Байдена Близьким Сходом

Салліван додав, що Іран уже надавав подібні безпілотники повстанцям-хуситам у Ємені, які використовувалися для атак на підтримувані Саудівською Аравією урядові сили до досягнення режиму припинення вогню на початку року.

Заява Білого дому прозвучала напередодні візиту президента США Джо Байдена до Саудівської Аравії та Ізраїлю, які, як зазначає AP, не долучилися до глобальних зусиль з покарання Росії за розв'язану нею повномасштабну війну проти України.

Головними темами візиту Байдена стануть ядерна програма Ірану та збільшення видобутку нафти задля зменшення ціни на неї.

Іранські безпілотники

Як зазначає експерт аналітичного центру CNA Семюель Бендетт, Іран упродовж останніх 20 років удосконалює власну програму з виробництва безпілотників, у тому числі дронів-камікадзе. За словами військового аналітика, з їхньою допомогою Росія зможе завдавати ефективних ударів по українських електростанціях, нафтопереробних заводах та інших об'єктах критичної інфраструктури. Він також додав, що до початку вторгнення в Україну Росія ліцензувала свої технології БПЛА в Ізраїлю, однак після початку війни більше не може цього робити.

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