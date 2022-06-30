 Великобританія дасть Україні системи ППО та дрони на ще мільярд фунтів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.06.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Великобританія дасть Україні системи ППО та дрони на ще мільярд фунтів

Допомога включатиме на системи протиповітряної оборони, безпілотники, обладнання для радіоелектронної боротьби та тисячі одиниць спорядження для українських солдатів, щоб "Україна могла перейти в контрнаступ".

Борис Джонсон

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон

Великобританія надасть Україні ще мільярд фунтів стерлінгів (1,2 мільярда доларів) військової допомоги, яка включатиме системи протиповітряної оборони (ППО), безпілотні літальні апарати (БПЛА), обладнання для радіоелектронної боротьби та тисячі одиниць спорядження для українських солдатів. Про це в ніч на четвер, 30 червня, повідомило агентство Reuters із посиланням на заяву британського уряду.

"Британська зброя, обладнання та підготовка трансформують оборону України проти цього нападу. І ми продовжимо твердо стояти за українським народом, щоби забезпечити поразку Путіна в Україні", - сказав прем'єр-міністр Борис Джонсон.

Читайте також: Джонсон: Переговори з Путіним - це як говорити з крокодилом, що їсть вашу ногу

Перший крок до контрнаступу України

В Офісі британського прем'єра назвали нову допомогу "першим кроком до того, щоб Україна могла перейти в наступ проти російських сухопутних військ для відновлення суверенітету", пише агенція Bloomberg. За даними видання, про збільшення військового фінансування майже вдвічі Джонсон оголосить на саміті Організації Північноатлантичного договору (НАТО) в Мадриді у четвер.

У такий спосіб, загальна сума військової допомоги Лондона Києву від початку повномасштабного вторгнення РФ сягне 2,3 мільярда фунтів стерлінгів (2,8 мільярда доларів). А разом з гуманітарною та економічною допомогою - 3,8 мільярда фунтів (4,6 мільярда доларів). Як стверджують у британському уряді, це найбільша допомога серед усіх країн, за винятком США.

Читайте також: Джонсон: Путін не розпочав би цю війну, якби був жінкою

Тренування українських військових

Попередній транш допомоги Великобританії Україні оголосили напередодні "сакрального для Росії" 9 травня. Вона включала кілька тисяч переносних зенітно-ракетних комплексів Starstreak, протитанкових ракетних комплексів Javelin і NLAW, протикорабельні ракетні системи Brimstone, артилерію, бронетехніку (зокрема, патрульні машини Mastiff), системи протиповітряної оборони, радари та іншу зброю на 1,3 мільярда фунтів (майже 1,6 мільярда доларів).

Крім допомоги озброєнням, Лондон уже почав тренування українських військових у межах великої програми, анонсованої під час останнього візиту Джонсона в Київ.

Також Великобританія експертно допомагає Україні в розслідуванні воєнних злочинів РФ та послідовно запроваджує санкції проти Росії за розв'язану нею війну в Україні. 

Дивитись відео 06:59

Зброя, гроші та візит Джонсона: чому Лондон так опікується Україною (02.02.2022)

Реклама

Докладно

Саміт НАТО у Мадриді, 29 червня 2022 року

Загроза РФ і виклик Китаю: головне у новій концепції НАТО

Що стратегічна концепція НАТО говорить щодо України, Росії, розв'язаної Москвою війни та Китаю.  

У найближче десятиліття з карти ЄС можуть зникнути звичні автозаправки

Країни ЄС погодили заборону нових автівок з ДВЗ з 2035 року

Досягнуті домовленості передбачають значно жорсткіші обмеження щодо кількості шкідливих викидів в атмосферу.  