Великобританія дасть Україні системи ППО та дрони на ще мільярд фунтів

Великобританія надасть Україні ще мільярд фунтів стерлінгів (1,2 мільярда доларів) військової допомоги, яка включатиме системи протиповітряної оборони (ППО), безпілотні літальні апарати (БПЛА), обладнання для радіоелектронної боротьби та тисячі одиниць спорядження для українських солдатів. Про це в ніч на четвер, 30 червня, повідомило агентство Reuters із посиланням на заяву британського уряду.

"Британська зброя, обладнання та підготовка трансформують оборону України проти цього нападу. І ми продовжимо твердо стояти за українським народом, щоби забезпечити поразку Путіна в Україні", - сказав прем'єр-міністр Борис Джонсон.

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Перший крок до контрнаступу України

В Офісі британського прем'єра назвали нову допомогу "першим кроком до того, щоб Україна могла перейти в наступ проти російських сухопутних військ для відновлення суверенітету", пише агенція Bloomberg. За даними видання, про збільшення військового фінансування майже вдвічі Джонсон оголосить на саміті Організації Північноатлантичного договору (НАТО) в Мадриді у четвер.

У такий спосіб, загальна сума військової допомоги Лондона Києву від початку повномасштабного вторгнення РФ сягне 2,3 мільярда фунтів стерлінгів (2,8 мільярда доларів). А разом з гуманітарною та економічною допомогою - 3,8 мільярда фунтів (4,6 мільярда доларів). Як стверджують у британському уряді, це найбільша допомога серед усіх країн, за винятком США.

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Тренування українських військових

Попередній транш допомоги Великобританії Україні оголосили напередодні "сакрального для Росії" 9 травня. Вона включала кілька тисяч переносних зенітно-ракетних комплексів Starstreak, протитанкових ракетних комплексів Javelin і NLAW, протикорабельні ракетні системи Brimstone, артилерію, бронетехніку (зокрема, патрульні машини Mastiff), системи протиповітряної оборони, радари та іншу зброю на 1,3 мільярда фунтів (майже 1,6 мільярда доларів).

Крім допомоги озброєнням, Лондон уже почав тренування українських військових у межах великої програми, анонсованої під час останнього візиту Джонсона в Київ.

Також Великобританія експертно допомагає Україні в розслідуванні воєнних злочинів РФ та послідовно запроваджує санкції проти Росії за розв'язану нею війну в Україні.