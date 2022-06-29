Джонсон: Путін не розпочав би цю війну, якби був жінкою

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон припустив, що нинішня війна Росії проти України ніколи би не розпочалася, якби на чолі Росії стояла жінка. Таку думку керівник британського уряду висловив в інтерв'ю німецькому суспільно-правовому мовнику ZDF 28 червня.

"Якби Путін був жінкою, я просто не думаю, що він розпочав би таку мачистську війну. Якщо потрібно навести дуже влучний приклад токсичної маскулінності, ми маємо його в його особі", - заявив британський прем'єр.

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Говорячи про спільну позицію лідерів Великої сімки (G7) щодо подальшої підтримки України в війні, розв'язаній Росією, Джонсон пояснив, що мета полягає в тому, щоби допомогти президенту України Володимиру Зеленському зайняти найкращу позицію на перемовинах із Росією, якщо такі переговори коли-небудь відбудуться.

"Ми справді хочемо дати українцям можливість стратегічно вистояти", - запевнив очільник британського уряду. "Також ми готові надати Україні гарантії щодо майбутнього, а саме, що вони отримуватимуть оснащення (стандартів. - Ред.) НАТО, що їм надаватимуться розвіддані тощо", - додав Джонсон.

Так само британський прем'єр запевнив, що всі лідери країн G7 "хочуть, щоби війна закінчилася". "Але компроміс неможливий. Путін не робить пропозицій щодо укладання мирної угоди. А Зеленський не може запропонувати (таку. - Ред.) угоду", - пояснив британський прем'єр.

Реакція Кремля на слова Джонсона

Речник Кремля Дмитро Пєсков уже відреагував на заяву Джонсона щодо неможливості війни, якби Путін був іншої статі. "Фрейд мріяв би про такий об'єкт для досліджень", - сказав він російським ЗМІ.

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