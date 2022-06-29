Джонсон: Путін не розпочав би цю війну, якби був жінкою

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Нинішня війна Росії проти України - результат "токсичної маскулінності", яку уособлює президент РФ Володимир Путін, вважає прем'єр Великобританії Борис Джонсон.
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон припустив, що нинішня війна Росії проти України ніколи би не розпочалася, якби на чолі Росії стояла жінка. Таку думку керівник британського уряду висловив в інтерв'ю німецькому суспільно-правовому мовнику ZDF 28 червня.
"Якби Путін був жінкою, я просто не думаю, що він розпочав би таку мачистську війну. Якщо потрібно навести дуже влучний приклад токсичної маскулінності, ми маємо його в його особі", - заявив британський прем'єр.
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Говорячи про спільну позицію лідерів Великої сімки (G7) щодо подальшої підтримки України в війні, розв'язаній Росією, Джонсон пояснив, що мета полягає в тому, щоби допомогти президенту України Володимиру Зеленському зайняти найкращу позицію на перемовинах із Росією, якщо такі переговори коли-небудь відбудуться.
"Ми справді хочемо дати українцям можливість стратегічно вистояти", - запевнив очільник британського уряду. "Також ми готові надати Україні гарантії щодо майбутнього, а саме, що вони отримуватимуть оснащення (стандартів. - Ред.) НАТО, що їм надаватимуться розвіддані тощо", - додав Джонсон.
Так само британський прем'єр запевнив, що всі лідери країн G7 "хочуть, щоби війна закінчилася". "Але компроміс неможливий. Путін не робить пропозицій щодо укладання мирної угоди. А Зеленський не може запропонувати (таку. - Ред.) угоду", - пояснив британський прем'єр.
Речник Кремля Дмитро Пєсков уже відреагував на заяву Джонсона щодо неможливості війни, якби Путін був іншої статі. "Фрейд мріяв би про такий об'єкт для досліджень", - сказав він російським ЗМІ.
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