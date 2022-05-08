Великобританія надасть Україні військову допомогу на ще 1,3 мільярда фунтів

Великобританія вирішила надати Україні військову допомогу на ще 1,3 мільярда фунтів стерлінгів (1,6 мільярда доларів), повідомляє в ніч на неділю, 8 травня, агенція Reuters. Офіційної інформації на сайті британського уряду про це поки немає.

Попередня допомога Великобританії Україні включала кілька тисяч переносних зенітно-ракетних комплексів Starstreak, протитанкових ракетних комплексів Javelin і NLAW, протикорабельні ракетні системи Brimstone, артилерію, бронетехніку (зокрема, патрульні машини Mastiff), системи протиповітряної оборони, радари та іншу зброю.

Виділенням нової допомоги Лондон майже подвоїть попередні витрати на оборонну поміч Україні. Ця сума також стане найвищими військовими витратами Великобританії з часів воєн в Іраку та Афганістані.

Нова допомога напередодні 9 травня

Reuters зазначає, що обіцянку нової допомоги британський уряд дав напередодні відеозустрічі лідерів Великої сімки з президентом України Володимиром Зеленським.

Як зазначила речниця президента США Джо Байдена, проведення віртуальної зустрічі 8 травня, напередодні "сакрального для Росії" 9 травня, "свідчить про єдність союзників перед днем, коли президент РФ Володимир Путін сподівався відзначити свою перемогу над Україною".

Також вона повідомила, що 9 травня Байден підпише закон про програму ленд-лізу для України, що дозволить швидше надсилати зброю завдяки скороченню бюрократичних процедур. Востаннє ленд-ліз запроваджувався під час Другої світової війни для швидкого поповнення запасів союзників у боротьбі з нацистською Німеччиною. Крім того, Байден запросив у Конгресу США 33 мільярди доларів для України на додаток до 3,4 мільярдів доларів, уже наданих Сполученими Штатами у вигляді зброї від початку війни, розв'язаної Росією проти України.

Читайте також: Росія може офіційно оголосити війну проти України 9 травня - Держдеп США

Британська допомога Україні

Крім допомоги зброєю, Великобританія направить в Україну експертів для допомоги в розслідуванні воєнних злочинів РФ. Вони прибудуть до України у травні та працюватимуть у співпраці з фахівцями Міжнародного кримінального суду.

Також Великобританія скасувала мита на українські товари. Зокрема, йдеться про скасування мит на основні товари українського експорту, "включно з ячменем, медом, консервованими помідорами та птицею". Крім цього, Лондон оголосив про заборону експорту продукції та технологій, які Росія може використовувати проти України. До кінця року Великобританія відмовиться від нафти з РФ.

Через війну в Україні британська влада заморозила російські активи на понад 350 мільярдів доларів. У британському санкційному списку - понад тисяча людей і компаній з РФ. У тому числі під британські санкції потрапили доньки президента РФ Володимира Путіна.

Крім того, Великобританія видала візи 86 тисячам біженців з України, з яких поки до країни дісталися лише 27 тисяч.