МАГАТЕ: Іран нарощує збагачення урану

Іран ще більше підвищив збагачення урану завдяки використанню на підземному ядерному об'єкті у Фордо сучасних центрифуг, які дозволяють легше переходити з одного рівня збагачення на інший. Про це пише агенство Reuters у суботу, 9 липня, із посиланням на доповідь Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Згідно з конфіденційним звітом МАГАТЕ для країн-членів, інспектори агенства 9 липня підтвердили, що Іран почав подачу газоподібного гексафториду урану (UF6), збагаченого до 5 відсотків, у каскад зі 166 центрифуг IR-6 з модифікованими підколекторами. Раніше Іран повідомляв МАГАТЕ про плани використання цих машин для збагачення урану до 20 відсотків, йдеться у документі.

Ядерна угода з Іраном

Міжнародна угода з Іраном "Спільний всеосяжний план дій" (СВПД), укладена для зниження напруги довкола ядерної програми Ірану, або так звана ядерна угода, укладена Іраном з США, Францією, Великобританією, Німеччиною, Росією та Китаєм у 2015 році, дозволяє Ірану збагачення урану лише на 3,67 відсотка для використання ядерної енергії з цивільною метою. Порогове значення збагачення урану для використання з воєнною метою становить 90 процентів.

Угода СВПД направлена на те, аби завадити Ірану створити ядерну зброю. Відповідно до умов договору, після його підписання міжнародні санкції стосовно цієї країни було знято. Однак під час президентства Дональда Трампа Сполучені Штати 2018 року в односторонньому порядку вийшли з угоди, після чого знову запровадили та навіть посилили економічні санкції проти Ірану. У відповідь Тегеран став поступово відмовлятися від узятих на себе зобов'язань.

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