США визнає ПВК "Вагнера" міжнародною злочинною організацією

Війна Росії проти України - новини п'ятниці, 20 січня.

++22:50++

Американські високопосадовці радять Україні почекати з початком масштабного контрнаступу для звільнення окупованих Росією територій доти, доки Київ не отримає все озброєння від США, а українські військові не пройдуть навчання. Про це на умовах анонімності розповів журналістам один з високопосадовців, повідомляє агентство Reuters.

За словами посадовця, переговори США з Україною щодо будь-якого контрнаступу відбувалися в контексті гарантування того, щоб українці спершу приділили достатньо часу підготовці до роботи з новітнім озброєнням, наданим американською стороною.

Він також додав, що Вашингтон дотримується свого рішення не передавати Україні танки Abrams, оскільки вони дорогі та складні в обслуговуванні.

++22:15++

Міністерство фінансів США запровадить додаткові санкції проти російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера", яка бере участь у повномасштабній війні проти України. Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, передає АР.

ПВК "Вагнера" володіє соратник президента РФ Володимира Путіна Євген Пригожин Фото: AP Photo/picture alliance

Він оголосив, що найближчими днями мінфін США визнає ПВК "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією.

За оцінками США, в Україні воюють близько 50 тисяч членів ПВК, зокрема - 10 тисяч найманців і 40 тисяч засуджених, яких компанія набрала з в'язниць, зазначив Кірбі. За даними США, ПВК, якою володіє соратник президента РФ Володимира Путіна Євген Пригожин, витрачає на війну близько 100 мільйонів доларів на місяць.

++21:45++

Президент України Володимир Зеленський заявив, що результати зустрічі у форматі "Рамштайн" зміцнять стійкість України у протистоянні повномасштабній агресії РФ. У вечірньому відеозверненні він підкреслив: партнери принципові у своєму ставленні – вони будуть підтримувати Україну, скільки це необхідно для її перемоги.

"Так, ще доведеться поборотись за постачання сучасних танків, але щоденно ми робимо сильнішою очевидність безальтернативності того, що рішення щодо танків має бути ухвалене", - зазначив він, подякувавши всім парнерам, які підтримали українську позицію в дискусіях.

++21:30++

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, відповідаючи на запитання про те, чи не завдає Німеччина шкоди єдності Європи через те, що не дає згоди на передачу Україні німецьких танків Leopard 2, відповів, що "консультації будуть продовжені".

Водночас генсек НАТО, виступаючи перед журналістами на полях зустрічі у форматі "Рамштайн", назвав ФРН однією з країн, яка надала Україні найбільшу підтримку з початку війни. "Артилерія, боєприпаси, системи ППО, а тепер і бронетранспортери Marder. Німеччина дійсно є лідером у підтримці України в багатьох-багатьох сферах", - сказав він.

++21:05++

За добу війська РФ завдали двох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Краматорська та 12 авіаційних ударів по території України. Також російські війська здійснили 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по Нікополю. Про це повідомляє генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

У генштабі ЗСУ підтвердили, що війська РФ наразі ведуть наступальні дії не лише на Бахмутському та Авдіївському напрямках, але й на Запорізькому, нарощуючи інтенсивність застосування авіації.

"Противник посилює режимні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. Зокрема, у місті Мелітополь оголошено про заборону перетинати блокпости навколо населеного пункту з 1 березня без спеціальних перепусток, які можна отримати у так званій комендатурі тільки після надання своїх персональних даних", - йдеться у повідомленні генштабу.

Також генштаб ЗСУ фіксує продовження мобілізації на тимчасово окупованій території Луганської області. "Так, у окупаційній адміністрації Алчевська підготовлено чергові списки для поповнення втрат у живій силі російських загарбників, зокрема, і за рахунок співробітників так званого МНС", - йдеться у повідомленні.

++20:30++

Західні партнери України погодилися надати Києву системи протиповітряної та протиракетної оборони (ППО та ПРО), зокрема, ЗРК Patriot, а також додаткові гаубиці, БМП та боєприпаси. Про це під час пресконференції за підсумками восьмої зустрічі контактної групи з оборони України на американській базі Рамштайн у Німеччині заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Зокрема, Україна отримає системи для захисту неба від Франції, Великобританії та Німеччини, в тому числі ЗРК Patriot від Німеччини, а також снаряди до них та пускові установки від Нідерландів, NASAMS від Канади, танки Challenger 2 від Великобританії, БМП та гаубиці від Швеції, 19 гаубиць від Данії, 155-мм гаубиці та боєприпаси від Естонії та ЗРК Stinger та гелікоптери від Латвії.

Очікуваного рішення щодо передачі Україні німецьких бойових танків Leopard 2 під час зустрічі не ухвалили.

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++19:07++

Заступник міністра закордонних справ України та експосол України у ФРН Андрій Мельник закликав міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса "припинити лялькове шоу навколо Leopards". Таку заяву він зробив виданню Süddeutsche Zeitung на полях зустрічі у форматі "Рамштайн", а також опублікував її у Twitter.

"Ми звертаємося до нового міністра оборони Німеччини з закликом покласти край цьому божевільному ляльковому шоу навколо Leopards сьогодні на "Рамштайні" і розчистити шлях для глобальної танкової коаліції, щоб дати можливість Україні вигнати російські війська. Німеччино, будь ласка припиніть ховатися за спиною США", - йдеться в дописі у Twitter.

Пісторіус заявив, що під час зустрічі у форматі "Рамштайн" країни не дійшли згоди щодо передачі Україні німецьких танків. ФРН, за його словами, хоче консенсусу між союзниками щодо реекспорту цих танків.

++18:25++

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів у п'ятницю телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Під час неї він підтвердив, що готовий стати посередником у мирному процесі між Україною та Росією.

"Президент Ердоган повторив, що готовий зробити вагомий дипломатичний внесок у встановлення міцного миру між Росією та Україною, а також взяти на себе завдання сприяти та бути посередником в цьому процесі", - повідомили в Twitter канцелярії турецького президента.

Під час розмови Ердоган також висловив співчуття у зв'язку із падінням гвинтокрила в Броварах, унаслідок якого загинули 14 людей, серед яких одна дитина і керівництво міністерства внутрішніх справ (МВС) України.

++17:53++

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що, незважаючи на відсутність рішення про передачу Україні танків Leopard 2, він зберігає оптимізм щодо того, що зусилля будуть успішними.

"Надія полягає в тому, що... міністри оборони 15 країн зустрілися на полях сьогоднішньої конференції, і ми говорили на цю тему, - сказав Блащак журналістам в ході зустрічі у форматі "Рамштайн, цитує Reuters. - Я переконаний, що формування коаліції завершиться успіхом".

++17:30++

Війська РФ обстріляли два населених пункти на Херсонщині, двоє людей зазнали поранень, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко в Telegram.

Внаслідок артилерійського обстрілу селища Антонівка поранень зазнав 15-річний хлопчик. Ще один чоловік постраждав через обстріл села Новодмитрівка Бериславського району - він втратив ногу.

++16:45++

Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги на мільярд євро, анонсував міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. Він підтвердив, що Київ отримає від Берліна протиракетну систему Patriot, ще одну установку ППО IRIS-T, а також анонсував постачання ще семи зенітних самохідних установок Gepard, повідомляє Die Welt.

Завдяки цьому "весняному пакету" загальний обсяг німецької військової допомоги Україні з початку повномасштабної російської агресії зросте до 3,3 мільярда євро.

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++16:30++

23 січня на раді міністрів закордонних справ країн Євросоюзу обговорюватимуть мирний план з 10 пунктів, запропонований президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє кореспондентка DW із посиланням на високопосадовця ЄС.

За його словами, глави МЗС країн ЄС обговорюватимуть цю тему вперше.

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++16:00++

Понад 237 випадків поширення російської дезінформації щодо України було задокументовано з лютого 2022 року експертами кампанії "ЄС проти дезінформації". З 2015 року було зареєстровано понад 5 500 таких випадків.

"Безпрецедентна за своїми масштабами кампанія з дезінформації проводилася Росією напередодні та під час її агресивної війни проти України, що розпочалася 24 лютого 2022 року", - йдеться у повідомленні за результатами моніторингу.

Кампанія "ЄС проти дезінформації" була заснована у 2015 році Європейською службою зовнішніх справ (European External Action Service). Серед її завдань - прогнозування та відповідь на російські кампанії з дезінформації, що впливають на Європейський Союз, його членів та інші країни регіону.

++15:40++

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) заявив, що враження, що ФРН блокує передачу Україні танків Leopard 2, є хибним. "Є вагомі причини для поставок і є вагомі причини проти", - заявив він у кулуарах зустрічі на американській авіабазі Рамштайн щодо координації військової допомоги Україні, повідомляє AFP.

Він зазначив, що Німеччина хоче консенсусу між союзниками щодо реекспорту бойових танків німецького виробництва, проте наразі жодного рішення під час обговорення цього питання в ході зустрічі ухвалено не було.

Водночас він заявив, що Німеччина готова "діяти швидко", якщо домовленість із союзниками щодо танків буде досягнута, повідомляє Reuters.

++15:20++

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що країнам, які підтримують Україну, слід зосередитися не лише на наданні нового озброєння, а й на забезпеченні Києва боєприпасами для старих систем та допомозі в їх обслуговуванні. Про це він заявив на авіабазі Рамштайн у Німеччині, де нині відбувається зустріч контактної групи з питань оборони України.

"Ми також маємо пам'ятати, що ми повинні не лише зосередитися на нових платформах, але і забезпечити, щоб усі платформи, які вже є, могли функціонувати належним чином", - сказав Столтенберг Reuters у кулуарах зустрічі.

++15:00++

Великобританія долучиться до групи країн, які шукають способи притягнення Росії до відповідальності за агресію проти України, повідомило британське міністерство закордонних справ.

"Великобританія прийняла запрошення України приєднатися до цієї коаліції, залучаючи нашу юридичну експертизу для вивчення варіантів забезпечення повної відповідальності лідерів Росії за їхні дії", - сказав міністр Джеймс Клеверлі.

Ця група, зокрема, оцінить доцільність створення нового "гібридного" трибуналу (спеціалізованого суду, інтегрованого в національну систему правосуддя України з міжнародними елементами) та розгляне інші можливості доповнити існуючі механізми розслідування воєнних злочинів.

++14:50++

Організація Об'єднаних Націй заявила, що сьогодні перший гуманітарний конвой досягнув контрольованих Україною районів поблизу Соледару на Донеччині - однієї з найгарячіших точок фронту. Колона з трьох вантажівок привезла їжу, воду, засоби гігієни та медикаменти для 800 осіб. "Це перший конвой, який прибув у цей район з початку війни", - пише агенція AFP.

++14:44++

Україна закликала учасників "Рамштайну" надати винищувачі F-16

Президент України Володимир Зеленський закликав учасників восьмого засідання контактної групи в форматі "Рамштайн", надати Києву не лише танки, але й далекобійні ракети та винищувачі F-16.

F-16 Фото: Sakis Mitrolidis/AFP/Getty Images

Він висловив сподівання, що сьогоднішнє засідання групи стане "Рамштайном танків", а наступні зустрічі будуть записані в історії, як "Рамштайн F-16 і далекобійних ракет". Зеленський наголосив, що "час залишається зброєю Росії", тому закликав учасників зустрічі не зволікати з ухваленням рішень.

Напередодні міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра заявив: якщо Київ звернеться до його країни з проханням щодо постачання F-16, уряд розгляне такий запит "без упереджень". У свою чергу міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що її країна готова допомогти оплатити передачу Києву іншими державами німецьких танків Leopard 2.

++14:30++

По Україні лунають відбої тривоги

По всій території України, крім Харківської та Миколаївської областей, пролунали сигнали відбою повітряної тривоги. Вона тривала майже дві години, оскільки в Білорусі злетів російський винищувач МіГ. За даними моніторингової групи "Беларускі гаюн", він уже приземлився. За цей час повідомлень про обстріли не було.

++14:11++

Словаччина та Чехія підтримують пропозиції надання Україні німецьких бойових танків Leopard 2, пише газета Frankfurter Allgemeine з посиланням на джерела у дипломатичних колах. У рамках так званого "кругового обміну" обидві країни вже передали Києву десятки своїх танків радянського виробництва. Натомість Німеччина надала їм танки Leopard 2. Тепер Словаччина та Чехія обмірковують можливість відмови від подальших поставок німецьких танків, щоби натомість відправити їх безпосередньо Україні, повідомило видання.

++13:52++

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) підтримав обережний підхід уряду Олафа Шольца (Olaf Scholz) щодо поставок важких озброєнь Україні. "Зрозуміло, кожен відповідальний політик повинен поставити питання, коли і за яких обставин справа може дійти до різкого загострення конфлікту. Це слід зважувати, так само як і ціну наслідків недостатньої підтримки", - сказав Штайнмайєр, наголосивши, що Німеччина підтримує Україну "суттєво та постійно".

Тим часом речник уряду ФРН заявив сьогодні журналістам, що поставка німецьких сучасних бойових танків Leopard в Україну ніколи не була пов'язана з тим, чи зроблять США аналогічний крок зі своїми танками Abrams, повідомляє Reuters.

++13:32++

Міністерка з питань економічної співпраці Німеччини Свенья Шульце (Svenja Schulze) відвідала Одесу з неоголошеним візитом 19 січня, про що стало відомо сьогодні.

Там вона оголосила, що ФРН виділить ще 52 мільйона євро на відбудову України, повідомляє німецьке інформаційне агентство dpa.

++13:05++

США дають Україні боєприпаси з запасів в Ізраїлі та Південній Кореї - Пентагон

Пентагон підтвердив: частина американських боєприпасів надсилаються в Україну з запасів в Ізраїлі та Південній Кореї. Про це на брифінгу заявила заступниця речника міністерства оборони США Сабріна Сінгх.

За її словами, запаси Вашингтона не опускаються нижче "рівня готовності", а вилучати боєприпаси зі складів у інших країнах США доводиться, щоби "переконатися, що Україна отримує те, що їй потрібно" та поповнювати власні запаси.

++12:43++

По всій Україні оголошена повітряна тривога

Повітряна тривога оголошена на всій території України. За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", у Білорусі злетів російський комплекс дальнього радіолокаційного виявлення, винищувач супроводу та винищувач-перехоплювач МіГ.

++12:17++

Російських ракетних ударів по Краматорську вранці було три. Пошкоджені об'єкти інфраструктури - дитячий садочок, школа та приватний профілакторій. В будівлях розбиті вікна та пошкоджені дахи.

Жертв і постраждалих немає, повідомляє заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

++11:50++

Рамштайн-8: США закликали союзників посилити підтримку України

Міністр оборони США Ллойд Остін, відкриваючи засідання контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн" у Німеччині, закликав союзників поглибити підтримку Києва. "Це вирішальний момент для України. Український народ спостерігає за нами", - наголосив він зауваживши що Росія зараз намагається перегрупуватися, переозброїтися і поповнити втрати.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський, звертаючись до учасників зустрічі, закликав надати і далекобійні ракети, щоб "зупинити зло".

++11:32++

Без Leopard: Фінляндія анонсувала найбільшу допомогу Україні

Фінляндія передасть Україні партію військової допомоги на 400 мільйонів євро, яка стане найбільшою з тих, що наразі виділяла країна. Про це повідомив міністр оборони Фінляндії Мікко Савола, якого цитує AFP.

Міністерство оборони не розкрило детальну інформацію про 12-ий пакет допомоги, повідомивши лише, що до нього увійде важка артилерія та боєприпаси, але танків Leopard 2 він не міститиме.

Що заважає Польщі надати танки Leopard 2 Україні To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

++11:11++

Вранці російська армія завдала ракетного удару по Краматорську. "Ракета впала поблизу дитсадка. Наслідки удару встановлюємо", - написав у Telegram голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

++10:55++

Чисельність найманців приватної військової компанії "Вагнера", ймовірно, сягнула 50 тисяч і група стала "ключовим компонентом" російської кампанії проти України, йдеться у щоденному огляді британської військової розвідки, оприлюдненому в Twitter-акаунті міністерства оборони Великобританії.

У розвідці зауважують, що реєстрація цієї ПВК, як юридичної особи в Росії, і відкриття "ПВК Вагнера центру" в Санкт-Петербурзі, ймовірно, мають на меті максимізувати комерційну вигоду її засновника бізнесмена Євгена Пригожина та "ще більше легітимізувати" цю організацію.

++10:33++

Україна просить Німеччину створити "потужну танкову коаліцію"

Напередодні засідання контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн" заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник закликав уряд Німеччини створити "потужну танкову коаліцію" на підтримку Києва.

"Найбільшим проханням до "світлофорного" уряду (ФРН. - Ред.) на зустрічі в Рамштайні було би, щоб Німеччина не лише припинила свою дивну блокаду питання про танки Leopard, а й продемонструвала справжнє лідерство та сформувала потужну танкову коаліцію для України", - сказав він в інтерв'ю виданням групи RND.

Мельник додав, що українці очікують від засідання контактної групи "реального прориву у постачанні новітніх систем озброєння", а Німеччина як країна-виробник має не лише схвалити експорт танків Leopard іншими державами, такими як Фінляндія та Польща, а й сама постачати їх Україні.

++10:19++

Служба безпеки України заявляє про нейтралізацію контррозвідкою в Дніпрі агентурної мережі головного управління генерального штабу збройних сил РФ (ГРУ): затримали сімох агентів.

"За наявними даними, затримані передавали росіянам координати об'єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств. Ці відомості окупанти використовували для підготовки і здійснення ракетних ударів по місту. А після обстрілів агенти відвідували місця "прильотів", щоб встановити наслідки повітряних атак і повторно їх скоригувати", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці перевіряють інформацію про можливу причетність затриманих до ракетного удару РФ по житловому будинку в Дніпрі 14 січня.

"Крім того, агенти РФ збирали розвіддані про базування та переміщення підрозділів сил оборони на території регіону, намагаючись виявити позиції української системи протиповітряної оборони. Всю зібрану інформацію вони передавали представникам ГРУ через резидента групи", - додається в повідомленні.

++10:00++

На Херсонщині внаслідок російських вчорашніх обстрілів загинула людина, а троє жителів дістали поранення різного ступеня тяжкості. Як повідомляє голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, війська РФ обстрілювали 19 січня територію регіону 90 разів з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків і безпілотників. Херсон атакували 19 разів, у тому числі житлові квартали міста. Там снаряди влучили і в житлові будинки.

++09:37++

Запорізька область пережила вчора "рекорд" російських атак - 224 обстріли по 21 населеному пункту. За словами голови обласної військової адміністрації Олександра Старуха, зафіксоване руйнування ще 34 цивільних об'єктів. Про наявність жертв він не повідомляє.

++09:09++

Внаслідок обстрілів російськими солдатами Донеччини 19 січня загинули четверо цивільних: двоє у Дробишевому, по одному - в Бахмуті та Максимільянівці. Ще троє людей в області дістали поранення, повідомляє у ранковому зведенні голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко.

++08:40++

США оголосили нову допомогу Україні: Stryker, Bradley і ППО

США оголосили про надання Україні чергової партії військової допомоги на 2,5 мільярда доларів.

Як повідомили в Пентагоні, до нового пакету увійшли серед іншого вісім систем протиповітряної оборони Avenger, 59 бойових машин піхоти Bradley, 90 бронетранспортерів Stryker.

БМП Bradley Фото: Baderkhan Ahmad/AP Photo/picture alliance

Також до нього включені 53 бронемашини з захистом від мін MRAP, 350 броньованих машин HMMWV, додаткові боєприпаси до реактивних систем залпового вогню HIMARS і зенітних ракетних комплексів NASAMS, мільйони боєприпасів до стрілецької зброї, понад 100 тисяч артилерійських снарядів, інша техніка та обладнання.

Танків Abrams у новій партії немає.

++08:18++

Наступ Росії на Україну з території Білорусі може бути вірогіднішим наприкінці 2023 року, ніж на початку, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У їхньому щоденному звіті йдеться, що регулярні зустрічі російських і білоруських високопосадовців можуть свідчити про підготовку нападу РФ на Україну з Білорусі, але не обов'язково не найближчими тижнями. Враховуючи поточну військову активність Росії у Білорусі, новий напад на початку 2023 року, на думку експертів, є менш імовірним.

++07:49++

Під виглядом спільних з Білоруссю навчань Росія нарощує авіаційне угруповання, ідеться у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України.

"На тимчасово окупованих територіях автономної республіки Крим Росія готується до прихованої мобілізації. Зокрема, у місті Севастополь, виклики до військових комісаріатів розпочали надходити IT-спеціалістам, фінансовим працівникам та іншим фахівцям, які мали бронь від мобілізації", - також сказано в ньому.

Основні зусилля армія РФ зосереджує на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп'янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському напрямках вона обороняється.

ЗСУ відбили 19 січня атаки в районах двох населених пунктів Запорізької області, двох - Луганської та 12 - Донецької, зокрема Соледара та Бахмута.

Російські солдати завдали протягом минулої доби дев'яти ракетних і 23 авіаційних ударів, а також здійснили понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Українська авіація завдала 21 удару по районах зосередження окупаційних військ РФ і семи - по їхніх позиціях зенітно-ракетних комплексів. Військові знищили три російські безпілотники типу "Ланцет-3". Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили шість пунктів управління, вісім районів зосередження окупаційних сил і склад російських боєприпасів.

++07:29++

Директор ЦРУ знову таємно приїздив до Києва

Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс наприкінці минулого тижня знову таємно приїздив до Києва. Там він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, якому розповів про свої "припущення щодо військових планів Росії на найближчі тижні та місяці".

Про це повідомило американське видання The Washington Post з посиланням на обізнані джерела. Інформацію про візит підтвердили інформаційні агентства AP, Reuters і AFP.

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