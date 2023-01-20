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Фінляндія надасть Україні пакет військової допомоги Україні загальною вартістю 400 мільйонів євроФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Без Leopard: Фінляндія анонсувала найбільшу допомогу Україні

Степан Смишляєв
1 год. тому

12-та й найбільша партія військової допомоги Києву від Гельсінкі міститиме важку артилерію та боєприпаси, але не включатиме танки "Леопард".

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Фінляндія надасть Україні військову допомогу на ще 400 мільйонів євро. Це буде найбільша партія з тих, що наразі виділяла країна. Про це в п'ятницю, 20 січня, повідомив міністр оборони Фінляндії Мікко Савола.

"Україна продовжує потребувати підтримки в захисті своєї території", - цитує його слова агентство AFP. У міноборони не розкрили детальну інформацію про 12-ту партію допомоги, повідомивши лише, що до неї увійде важка артилерія та боєприпаси, але танків Leopard 2 вона не міститиме. Раніше в Гельсінкі наголошували, що можуть передати Україні невелику кількість "Леопардів", але лише в координації з союзниками.

Фінляндія також планує підписати зі Швецією так звану "заяву про наміри" щодо підтримки України, щоби переконатися, що допомога "не загрожуватиме національній обороні двох країн". "Фінляндія постачатиме оборонну техніку в Україну, а Швеція висловлює готовність підтримувати Фінляндію в міру необхідності", - зазначили в міноборони.

Напередодні уряд Швеції анонсував нову партію військової допомоги для Києва, до якої будуть включені близько 50 бойових машин піхоти Stridsfordon 90, а також сучасні самохідні гаубиці Archer, про постачання яких раніше просила Україна.

В очкуванні рішення Німеччини

Не лише Фінляндія, але й Польща раніше висловлювали готовність передати Україні Leopard 2, але наразі постачання заблоковані через позицію країни-виробника цих танків - Німеччини.

Берлін веде консультації з приводу постачання танків з Вашингтоном і, за даним ЗМІ, не збирається постачати Києву Leopard 2, поки США не нададуть Україні свої танки Abrams.

Україна закликає Німеччину "не торгуватися" і не орієнтуватися в постачанні озброєнь на інші країни, та забезпечити створення "потужної танкової коаліції".

Читайте також: Рамштайн: чи слід Україні чекати рішення щодо танків німецьких Leopard-2?

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