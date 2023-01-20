Без Leopard: Фінляндія анонсувала найбільшу допомогу Україні
Степан Смишляєв
1 год. тому
12-та й найбільша партія військової допомоги Києву від Гельсінкі міститиме важку артилерію та боєприпаси, але не включатиме танки "Леопард".
https://p.dw.com/p/4MTSP
Реклама
Фінляндія надасть Україні військову допомогу на ще 400 мільйонів євро. Це буде найбільша партія з тих, що наразі виділяла країна. Про це в п'ятницю, 20 січня, повідомив міністр оборони Фінляндії Мікко Савола.
"Україна продовжує потребувати підтримки в захисті своєї території", - цитує його слова агентство AFP. У міноборони не розкрили детальну інформацію про 12-ту партію допомоги, повідомивши лише, що до неї увійде важка артилерія та боєприпаси, але танків Leopard 2 вона не міститиме. Раніше в Гельсінкі наголошували, що можуть передати Україні невелику кількість "Леопардів", але лише в координації з союзниками.
Фінляндія також планує підписати зі Швецією так звану "заяву про наміри" щодо підтримки України, щоби переконатися, що допомога "не загрожуватиме національній обороні двох країн". "Фінляндія постачатиме оборонну техніку в Україну, а Швеція висловлює готовність підтримувати Фінляндію в міру необхідності", - зазначили в міноборони.