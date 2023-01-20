Без Leopard: Фінляндія анонсувала найбільшу допомогу Україні

12-та й найбільша партія військової допомоги Києву від Гельсінкі міститиме важку артилерію та боєприпаси, але не включатиме танки "Леопард".

Фінляндія надасть Україні військову допомогу на ще 400 мільйонів євро. Це буде найбільша партія з тих, що наразі виділяла країна. Про це в п'ятницю, 20 січня, повідомив міністр оборони Фінляндії Мікко Савола.

"Україна продовжує потребувати підтримки в захисті своєї території", - цитує його слова агентство AFP. У міноборони не розкрили детальну інформацію про 12-ту партію допомоги, повідомивши лише, що до неї увійде важка артилерія та боєприпаси, але танків Leopard 2 вона не міститиме. Раніше в Гельсінкі наголошували, що можуть передати Україні невелику кількість "Леопардів", але лише в координації з союзниками.

Фінляндія також планує підписати зі Швецією так звану "заяву про наміри" щодо підтримки України, щоби переконатися, що допомога "не загрожуватиме національній обороні двох країн". "Фінляндія постачатиме оборонну техніку в Україну, а Швеція висловлює готовність підтримувати Фінляндію в міру необхідності", - зазначили в міноборони.

Напередодні уряд Швеції анонсував нову партію військової допомоги для Києва, до якої будуть включені близько 50 бойових машин піхоти Stridsfordon 90, а також сучасні самохідні гаубиці Archer, про постачання яких раніше просила Україна.

В очкуванні рішення Німеччини

Не лише Фінляндія, але й Польща раніше висловлювали готовність передати Україні Leopard 2, але наразі постачання заблоковані через позицію країни-виробника цих танків - Німеччини.

Берлін веде консультації з приводу постачання танків з Вашингтоном і, за даним ЗМІ, не збирається постачати Києву Leopard 2, поки США не нададуть Україні свої танки Abrams.

Україна закликає Німеччину "не торгуватися" і не орієнтуватися в постачанні озброєнь на інші країни, та забезпечити створення "потужної танкової коаліції".

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