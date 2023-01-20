США оголосили нову допомогу Україні: Stryker, Bradley і ППО

До нової партії військової допомоги Україні Вашингтон включив боєприпаси для систем HIMARS і NASAMS, велику кількість артилерійських снарядів і стрілецьких набоїв.

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про надання Україні чергової партії військової допомоги на 2,5 мільярда доларів, повідомив у ніч на п'ятницю, 20 січня, сайт міністерства оборони США (Пентагон).

До нового пакету, зокрема, увійшли:

вісім систем протиповітряної оборони (ППО) Avenger

59 бойових машин піхоти (БМП) Bradley з 590 протитанковими ракетами TOW і 295 тисячами снарядів калібру 25 міліметрів

90 бронетранспортерів (БТР) Stryker з 20 протимінними пристроями

53 бронемашини з захистом від мін MRAP

350 броньованих машин HMMWV

додаткові боєприпаси до реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) HIMARS і зенітних ракетних комплексів (ЗРК) NASAMS

Також до нової партії допомоги включені високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM, протипіхотні боєприпаси Claymore, понад три мільйони боєприпасів до стрілецької зброї, більше 100 тисяч артилерійських снарядів різних калібрів, понад 11 тисяч мінометних снарядів, близько двох тисяч протитанкових ракет, 22 тактичних автомобілі для буксирування озброєнь, 12 автомобілів для перевезення боєприпасів, шість командно-штабних машин, техніка для розчищення перешкод, прилади нічного бачення, запчастини та інше обладнання.

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Вашингтон продовжить надавати "те, що потрібно Україні"

Це вже 30-та партія військової допомоги Україні за період президенства Джо Байдена (з серпня 2021 року). Загальна її вартість становить понад 27,4 мільярда доларів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії Вашингтон надав Києву допомогу на понад 26,7 мільярда доларів.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх зауважила на брифінгу 19 січня, що США враховують запити Києва при формуванні пакетів допомоги. "Ми знаємо, про що просять українці. Один з їхніх головних пріоритетів - це більше бронетехніки, систем ППО. І кожен пакет, як ви бачили, відповідає окремим їхнім найбільшим потребам і запитам", - зазначила вона.

Сінгх також наголосила на важливості проведення у п'ятницю, 20 січня, засідання контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн", у якій візьме участь міністр оборони США Ллойд Остін. "Контактна група відіграє важливу роль у визначенні, синхронізації та забезпеченні надання військових можливостей, необхідних українцям для захисту своєї батьківщини від російської агресії", - зауважила вона.

Окремо вона зазначила, що США підтримають повернення українцями своїх територій включно з Кримом "будь-якими способами і якою би зброєю вони не користувалися".