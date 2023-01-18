Столтенберг обіцяє "важке і сучасне озброєння" для України
Аліна Коломієць
2 год. тому
"Зброя - шлях до миру", - сказав генсек НАТО на форумі в Давосі. За його словами, на зустрічі в форматі "Рамштайн" в п’ятницю партнери пообіцяють Україні важке озброєння.
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Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в середу, 18 січня, заявив, що на черговій зустрічі міністрів оборони в форматі "Рамштайн", яка відбудеться цієї п'ятниці, 20 січня, західні партнери пообіцяють Києву більш важке і сучасніше озброєння.
"Основний меседж: буде більше підтримки, передової підтримки, більш важке озброєння і більш сучасне озброєння, тому що це боротьба за наші цінності", - сказав він, цитує AFP.
Генсек НАТО заявив, що "існує нагальна потреба, час не чекає" у наданні більшої кількості зброї Києву. "Дуже небезпечно недооцінювати Росію, - сказав Столтенберг. "Вони мобілізували ще 200 тисяч військових. Президент Путін продемонстрував готовність пожертвувати тисячами і тисячами молодих російських солдатів", - додав він.
За словами Столтенберга, позиція НАТО залишається незмінною: Україна стане членом Альянсу. Але "основний фокус зараз - підтримувати Україну, переконатися, що Україна виграє війну".
"Якщо ми хочемо мирних переговорів для вирішення війни в Україні, ми маємо надати військову підтримку Україні. Це єдиний шлях. Зброя - шлях до миру. Це може звучати парадоксально, але єдиний спосіб мати переговори - це переконати Путіна, що він не виграє на полі бою, що він має сісти і домовитися", - заявив він.
Повторив заклик до термінових дій й президент Польщі Анджей Дуда. "На передовій багато російських солдатів, і ми боїмося, що вони готуються до нового наступу, можливо, за кілька місяців", - сказав Дуда. "Тому дуже важливо зараз надати Україні додаткову військову підтримку, особливо більш сучасні танки, особливо сучасні ракети для захисту України".
Від початку 2023 року вже низка країн ЄС, зокрема Польща і Фінляндія, висловила готовність постачати Україні сучасні бойові танки Leopard 2, які виготовляють в Німеччині. Також Польща та інші країни неодноразово закликали ФРН долучитися до постачань.