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Танки Leopard 2
Німецькі компанії в змозі поставити від 10 до 15 відремонтованих бойових танків Leopard 2 (на фото) для України в 2023 році - F.A.Z.Фото: Peter Steffen/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

ФРН може дати Україні до 15 танків Leopard у 2023-му - ЗМІ

Степан Смишляєв
17 хв. тому

Щоб постачання танків "Леопард-2" Україні розпочалося вже цього року, уряд Німеччини має невідкладно розмістити відповідне замовлення, пише F.A.Z.

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Німецькі компанії в змозі поставити від 10 до 15 відремонтованих бойових танків Leopard 2 у 2023 році, які можуть бути передані Україні за умови, що уряд ФРН розмістить відповідне замовлення найближчим часом, повідомило ввечері 17 січня F.A.Z.

Якщо відповідні рішення будуть ухвалені невідкладно і "буде зроблено все можливе", то постачання можуть розпочатися в жовтні або листопаді, і Берлін зможе передавати Києву по одному "Леопарду" на тиждень, стверджують джерела видання в оборонній галузі.

Німеччина також може збільшити кількість бронетехніки для України, якщо інші танки будуть перепрофільовані, зауважують співрозмовники F.A.Z.

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Рішення ФРН очікують цього тижня

Минулого тижня американське видання Bloomberg повідомило, що Німеччина під тиском союзників уже готова погодитись на передачу Україні Leopard 2 і, ймовірно, ухвалить відповідне рішення до зустрічі міністрів оборони контактної групи з допомоги Україні в форматі "Рамштайн", яка пройде у п'ятницю, 20 січня.

Напередодні мер Києва Віталій Кличко після зустрічі з віцеканцлером Німеччини Робертом Габеком (Robert Habeck) на Всесвітньому економічному форумі в Давосі повідомив, що обговорював з останнім передачу озброєнь і заявив, що ухвалені  "позитивні рішення" і скоро будуть "хороші новини".

Президент Польщі Анджей Дуда висловив на форумі сподівання, що Німеччина, так само, як і його країна, долучиться до постачань Leopard 2 Україні. Таке ж сподівання висловив і його литовський колега Гітанас Науседа.

Своєю чергою канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) 17 січня заявив, що Німеччина все ще веде консультації з союзниками щодо можливого постачання танків Україні.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби надати Україні німецькі сучасні бойові танки Leopard готові п'ять країн. Публічно про це оголосили Польща та Фінляндія, інші ж, за його словами, чекають спершу на публічну підтримку Німеччини.

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