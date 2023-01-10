США можуть передати Україні бойові машини Stryker - Politico

Про передачу Україні нового різновиду бойових бронемашин США можуть оголосити близько до проведення чергової зустрічі в форматі "Рамштайн". Однак суттєвих змін у дискусіях щодо надання Києву танків наразі немає.

США розглядають можливість передачі Україні бойових броньованих машин (ББМ) Stryker у рамках майбутнього пакета військової допомоги, щоби посилити спроможності Києва перед очікуваним весняним наступом Росії. Про це в ніч на вівторок, 10 січня, повідомило американське видання Politico з посиланням на два джерела, знайомі з обговореннями.

Остаточне рішення щодо передачі Stryker наразі не ухвалене. Адміністрація президента США Джо Байдена може оголосити про новий пакет допомоги приблизно тоді ж, коли проходитиме чергове засідання контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн". - Ред.), яке заплановане на 20 січня. Тоді й стане зрозуміло, чи будуть включені до нього ці ББМ.

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Переваги Stryker

Хоча восьмиколісні Stryker не такі потужні чи добре захищені, як танки, вони можуть їздити по снігу, бруду та піску, однак їхня мобільність на бездоріжжі дещо обмежена через відсутність гусениць. "Вони не настільки хороші, як (бойові машини піхоти. - Ред.) Bradley, але добрі для захисту піхоти та наближення до бою", - зауважив представник міністерства оборони США.

За словами військових, Stryker рухаються тихіше, ніж Bradley, які Вашингтон уже пообіцяв передати Києву, і можуть переправляти більше військових - дев'ять порівняно з шістьма. Україна вже використовує подібні бронемашини канадського зразка - останніми тижнями до країни почали прибувати перші з 39 обіцяних Канадою ББМ, які, так само як і Stryker, виготовлені компанією General Dynamics.

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"Просто дайте нам танки"

Хоча передача Україні такої бронетехніки, як Bradley і Stryker може стати передвісником постачання танків, наразі дискусії західних країни продовжують точитися довкола одного й того ж питання: хто першим має надати танки, зауважує Politico.

"З європейцями відбуваються дивні рухи. Кожного разу, коли хтось запитує, європейці кажуть: "Ну, ви знаєте, США мають бути першими". А адміністрація (президента США. - Ред.) каже: "Ну, ми хочемо, щоб європейці були першими або зробимо це разом". А українці просто кажуть: "Заради Бога, просто дайте нам танки", - розповів виданню співрозмовник, знайомий з дискусіями.

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