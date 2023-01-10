  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Бойова броньована машина Stryker
США розглядають можливість передачі Україні бойових броньованих машин Stryker (на фото).Фото: Gertrud Zach /UPI/imago images
КонфліктиУкраїна

США можуть передати Україні бойові машини Stryker - Politico

Степан Смишляєв
57 хв. тому

Про передачу Україні нового різновиду бойових бронемашин США можуть оголосити близько до проведення чергової зустрічі в форматі "Рамштайн". Однак суттєвих змін у дискусіях щодо надання Києву танків наразі немає.

https://p.dw.com/p/4LwMn

США розглядають можливість передачі Україні бойових броньованих машин (ББМ) Stryker у рамках майбутнього пакета військової допомоги, щоби посилити спроможності Києва перед очікуваним весняним наступом Росії. Про це в ніч на вівторок, 10 січня, повідомило американське видання Politico з посиланням на два джерела, знайомі з обговореннями.

Остаточне рішення щодо передачі Stryker наразі не ухвалене. Адміністрація президента США Джо Байдена може оголосити про новий пакет допомоги приблизно тоді ж, коли проходитиме чергове засідання контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн". - Ред.), яке заплановане на 20 січня. Тоді й стане зрозуміло, чи будуть включені до нього ці ББМ.

Читайте також: США закупляють 14 антидронових систем Vampire для передачі Україні

Переваги Stryker

Хоча восьмиколісні Stryker не такі потужні чи добре захищені, як танки, вони можуть їздити по снігу, бруду та піску, однак їхня мобільність на бездоріжжі дещо обмежена через відсутність гусениць. "Вони не настільки хороші, як (бойові машини піхоти. - Ред.) Bradley, але добрі для захисту піхоти та наближення до бою", - зауважив представник міністерства оборони США.

За словами військових, Stryker рухаються тихіше, ніж Bradley, які Вашингтон уже пообіцяв передати Києву, і можуть переправляти більше військових - дев'ять порівняно з шістьма. Україна вже використовує подібні бронемашини канадського зразка - останніми тижнями до країни почали прибувати перші з 39 обіцяних Канадою ББМ, які, так само як і Stryker, виготовлені компанією General Dynamics.

Читайте також: Ракети та БМП Bradley: США надають Україні допомоги ще на 3 млрд доларів

"Просто дайте нам танки"

Хоча передача Україні такої бронетехніки, як Bradley і Stryker може стати передвісником постачання танків, наразі дискусії західних країни продовжують точитися довкола одного й того ж питання: хто першим має надати танки, зауважує Politico.

"З європейцями відбуваються дивні рухи. Кожного разу, коли хтось запитує, європейці кажуть: "Ну, ви знаєте, США мають бути першими". А адміністрація (президента США. - Ред.) каже: "Ну, ми хочемо, щоб європейці були першими або зробимо це разом". А українці просто кажуть: "Заради Бога, просто дайте нам танки", - розповів виданню співрозмовник, знайомий з дискусіями.

Читайте також: Німецькі політики закликають передати Україні танки Leopard

Bradley, Marder та AMX-10RC

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Politico: Пентагон розглядає можливість передачі бойових машин Stryker Україні

Пентагон розглядає можливість передачі бойових броньованих машин Stryker Україні
www.politico.com
Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Бойова броньована машина Stryker

США можуть передати Україні бойові машини Stryker - Politico

Конфлікти57 хв. тому
1 стор. з 1
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Роберт Габек під час візиту до Норвегії

Норвегія буде для ФРН тим, чим могла б стати РФ

Норвегія буде для ФРН тим, чим могла б стати РФ

Економіка21 год. тому
Тестування на коронавірус у Китаї

Коронавірус: деякі країни ЄС посилюють правила для китайців

Коронавірус: деякі країни ЄС посилюють правила для китайців

Здоров'я22 год. тому
Запуск ракети Північною Кореєю, архівне фото

Ракетно-ядерні плани КНДР: Кім Чен Ин іде на загострення?

Ракетно-ядерні плани КНДР: Кім Чен Ин іде на загострення?

Конфлікти9 січня 2023 р.
На першій службі ПЦУ в Успенському соборі Києво-Печерської лаври було велелюдно

Першу літургію ПЦУ в лаврі віряни назвали історичною

Першу літургію ПЦУ в лаврі віряни назвали історичною

Конфлікти7 січня 2023 р.
БМП Marder

Що говорять у Берліні про поставку Україні БМП Marder

Що говорять у Берліні про поставку Україні БМП Marder

Конфлікти6 січня 2023 р.
ЗСУ отримають БМП Marder з Німеччини

БМП Marder та інші нові озброєння для України

БМП Marder та інші нові озброєння для України

Технології6 січня 2023 р.
На головну сторінку