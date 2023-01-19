США дадуть Україні Bradley і Stryker на 2,6 мільярда доларів

Новий пакет військової допомоги Києву від Вашингтона на 2,6 мільярда доларів включатиме бойові броньовані машини, але в ньому не буде танків Abrams і далекобійних ракет ATACMS, повідомляє низка американських медіа.

США завершують роботу над новим великим пакетом військової допомоги Україні загальною вартістю близько 2,6 мільярда доларів, до якого будуть включені майже 100 бойових машин піхоти (БМП) Stryker та щонайменше 50 БМП Bradley, повідомила в ніч на четвер, 19 січня, агенція Associated Press.

Також до нової допомоги будуть включені бронемашини з захистом від мін MRAP, артилерія і боєприпаси, в тому числі для систем протиповітряної оборони і реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), зауважує Politico. Зокрема очікується, що Україна отримає наземні бомби малого діаметра (GLSDB) - боєприпаси до РСЗВ M270 MLRS з радіусом дії до 160 кілометрів, виробництва компанії Boeing, які можуть баражувати за заданою траєкторією.

Остаточний перелік озброєнь, які увійдуть до цього пакета ще узгоджується. Очікується, що Вашингтон оголосить про нього цього тижня, коли міністри оборони союзників зберуться на засідання контактної групи з питань оборони України. Чергова зустріч в форматі "Рамштайн" відбудеться 20 січня.

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Про танки Abrams поки не йдеться

Хоча в пакеті будуть і боєприпаси для РСЗВ, він не включатиме ракети великої дальності ATACMS для цих систем, які мають радіус дії близько 300 кілометрів. Адміністрація президента США Джо Байдена не хоче надавати їх через побоювання ескалації конфлікту з Росією, зауважує CNN.

Так само до нової партії допомоги не будуть включені сучасні бойові танки Abrams. Але тут мотивація відмови інша: американські чиновники посилаються на логістичні труднощі, а також складнощі з матеріально-технічним забезпеченням і обслуговуванням.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Німеччина не дозволить союзникам постачати танки німецького виробництва Leopard 2 в Україну, а також не надасть їх сама, допоки США не погодяться надіслати Києву бойові танки американського виробництва.

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