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NASAMS
NASAMSФото: Toms Kalnins/EPA-EFE
КонфліктиУкраїна

Канада купить NASAMS для України

Анастасія Шепелева
2 год. тому

На прохання Києва про системи протиповітряної оборони Оттава закупить у Сполучених Штатів зенітний ракетний комплекс NASAMS, який передасть Україні, повідомила міністерка оборони країни.

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Канада вперше передасть Україні систему протиповітряної оборони (ППО) NASAMS, яку закупить у США, повідомила ввечері 10 січня міністерка оборони країни Аніта Ананд після розмови з українським колегою Олексієм Резніковим.

"В умовах жорстоких повітряних ударів Росії по Україні ця система ППО допоможе захистити українські населені пункти та критично важливу інфраструктуру від атак безпілотників, ракет та літаків", - написала Ананд у Twitter.

Вона зазначила, що NASAMS має дуже високий показник успішності, тому "це дуже цінний внесок в обороноздатність України". За словами міністерки, Канада й надалі підтримуватиме український народ у його боротьбі проти незаконного та невиправданого вторгнення Росії.

Дві NASAMS вже в Україні

На початку листопада США пообіцяли відправити в Україну вісім систем NASAMS: дві - протягом наступних кількох тижнів, інші - згодом. 7 листопада Резніков повідомив, що перші системи NASAMS уже надійшли в Україну в Україну, однак не уточнив їхню кількість. За даними агенції Reuters, йшлося про дві системи.

За інформацією видання Politico, норвезька компанія Kongsberg, яка спільно з Raytheon розробляє NASAMS, навчила 60 українських військових використовувати дві передані системи. Зазвичай навчання займає пів року, але українців навчили за 60 днів.

У грудні США оголосили про закупівлю NASAMS для України на 1,2 мільярда доларів. Ідеться про шість систем. Відповідно до контракту, роботи мають завершитися до 28 листопада 2025 року. Він також передбачає навчання та матеріально-технічну підтримку українських військових і сил безпеки.

Пентагон заявляє, що ці зенітні ракетні комплекси демонструють стовідсоткову ефективність при перехопленні російських ракет, якими РФ носить масовані удари по енергетичній інфраструктурі України.

Bradley, Marder та AMX-10RC

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