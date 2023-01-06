Bradley, ракети, БТР: які озброєння ще США нададуть Україні

Адміністрація президента США Джо Байдена у п'ятницю, 6 січня, оголосила про надання Україні військової допомоги на три мільярди доларів. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

У рамках цього пакета, за словами Жан-П'єр, 225 мільйонів доларів будуть виділені для нарощування довгострокової спроможності та модернізацію української армії, а 682 мільйони доларів - країнам східного блоку НАТО на закупівлю озброєнь.

Як уточнили у Пентагоні , кошти для країн НАТО підуть на компенсацію за передачу зброї Україні. Пряма військова допомога від США включатиме

50 бойових машин піхоти Bradley, а також 500 протитанкових ракет TOW і 250 тисяч патронів калібру 25 мм, 100 бронетранспортерів M113 та 55 броньованих машин із захистом від мін MRAP.

Також ідеться про 138 броньованих машин HMMWV, 18 155-мм самохідних гаубиць і 18 машин забезпечення боєприпасами. Україні будуть надані в рамках пакета 70 тисяч артилерійських снарядів калібру 155-мм, 500 високоточних снарядів для 155-мм артилерійських установок та 1200 155-мм снарядів RAAM, які створюють протитанкові мінні поля.

Крім того, у списку Пентагона 36 105-мм гаубиць і 95 тисяч 105-мм артилерійських снарядів, 10 тисяч мінометних снарядів калібру 120 мм, боєприпаси для РСЗВ HIMARS, ракети RIM-7 Sea Sparrow, чотири тисячі некерованих авіаційних ракет Zuni, близько двох тисяч протитанкових ракет, а також снайперські гвинтівки, кулемети та набої до гранатометів і стрілецької зброї, протипіхотні боєприпаси Claymore, прилади нічного бачення та оптика

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Кірбі: Зброя для маневреної війни

Цей пакет допомоги, за словами речника Ради національної безпеки Джона Кірбі, має на меті закрити наявні та майбутні потреби України. "Боротьба на сході, зокрема на Донбасі, є жорстокою. В останні тижні ми бачимо всі ознаки того, що росіяни продовжують прагнути докладати зусиль на Донбасі, зокрема навколо Бахмута. Ця частина України має багато сільськогосподарських угідь, багато відкритої місцевості, яка підходить для тих можливостей, які є в цьому пакеті (військової допомоги - Ред,). І бойові машини Bradley є дуже важливими з точки зору здатності вести те, що ми називаємо комбінованою маневреною війною", - зазначив він.

Також, за словами Кірбі, батальйон українських військ пройде навчання з комбінованої маневреної війни за межами України. "Тому що це дійсно те, що їм потрібно, щоб покращити здібності у цій місцевості", - наголосив він.

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Багатомільярдна допомога Україні від США

У Пентагоні наголосили, що включно з новим пакетом допомоги, США надали Україні вже 24,9 мільярда доларів для безпекових потреб за час президенства Джо Байдена. Від початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією, Україна отримала від США майже 24,2 мільярда доларів військової допомоги.

У 2023 році США погодили виділення Києву 45 мільярдів доларів допомоги.

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