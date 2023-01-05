США можуть надати Україні бронемашин Bradley - Байден

Вашингтон також анонсував передачу Києву ще HIMARS. Про строки надання додаткових озброєнь наразі не повідомляється.

1 год. тому 1 год. тому

1 год. тому 1 год. тому

Президент США Джо Байден увечері в середу, 4 січня, заявив що його країна розглядає можливість передачі Україні бойових броньованих машин Bradley (Bradley Fighting Vehicles) для боротьби з вторгненням Росії, повідомляє агенція Reuters.

Скільки саме машин і в які строки може отримати Київ, він не уточнив.

Водночас координатор стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі в середу сказав, що Вашингтон найближчим часом оголосить про новий пакет військової допомоги Україні, зауваживши, що Сполучені Штати надаватимуть Україні "ті системи і допомогу, яку вона потребує для захисту", включно з реактивними системами залпового вогню HIMARS, пише CNBC.

Що таке Bradley

Гусеничні бронемашини Bradley знаходяться на озброєнні армії США з 1981 року і з того часу отримали низку модифікацій.

Вони призначені для перевезення та підтримки піхоти й розвідників із забезпеченням вогневого прикриття та придушення військ і бронетехніки супротивника.

Основним озброєнням бронемашин є 25-міліметрова автоматична гармата. Також на них можуть встановлюватися протитанкові керовані ракети та зенітні ракетні комплекси.

США продовжують надавати допомогу

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до США у грудні оголосив Байден про новий пакет військової допомоги Україні на 1,85 мільярда доларів, включаючи зенітні ракетні комплекси Patriot.

З цим пакетом загальний обсяг оборонної допомоги США Україні досягнув 21,9 мільярда доларів від початку роботи чинної адміністрації.

У бюджеті США на 2023 рік уже передбачено надання Україні гуманітарної, економічної та військової допомоги на 45 мільярдів доларів.