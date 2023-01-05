США можуть надати Україні бронемашин Bradley - Байден
Степан Смишляєв
1 год. тому
Вашингтон також анонсував передачу Києву ще HIMARS. Про строки надання додаткових озброєнь наразі не повідомляється.
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Президент США Джо Байден увечері в середу, 4 січня, заявив що його країна розглядає можливість передачі Україні бойових броньованих машин Bradley (Bradley Fighting Vehicles) для боротьби з вторгненням Росії, повідомляє агенція Reuters.
Скільки саме машин і в які строки може отримати Київ, він не уточнив.
Водночас координатор стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі в середу сказав, що Вашингтон найближчим часом оголосить про новий пакет військової допомоги Україні, зауваживши, що Сполучені Штати надаватимуть Україні "ті системи і допомогу, яку вона потребує для захисту", включно з реактивними системами залпового вогню HIMARS, пише CNBC.
Що таке Bradley
Гусеничні бронемашини Bradley знаходяться на озброєнні армії США з 1981 року і з того часу отримали низку модифікацій.
Вони призначені для перевезення та підтримки піхоти й розвідників із забезпеченням вогневого прикриття та придушення військ і бронетехніки супротивника.
Основним озброєнням бронемашин є 25-міліметрова автоматична гармата. Також на них можуть встановлюватися протитанкові керовані ракети та зенітні ракетні комплекси.