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Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин
Засновник ПВК "Вагнера" Євген ПригожинФото: Mikhail Metzel/TASS/IMAGO
КонфліктиУкраїна

Пригожин хоче отримати контроль над родовищами Бахмута - США

Анастасія Шепелева
3 год. тому

У США припустили, що Бахмут потрібен керівнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину для отримання контролю над родовищами корисних копалин у районі Бахмута на Донеччині.

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У Білому домі вважають, що керівник російської приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин прагне захопити Бахмут на Донеччині для контролю над родовищами солі та гіпсу,  повідомило ввечері 5 січня агентство Reuters із посиланням на представника адміністрації США.

Є ознаки того, що "одержимістю" Росії та Пригожина Бахмутом керують фінансові мотиви, додав чиновник. Раніше США звинувачували російських найманців в експлуатації природних ресурсів у Центральноафриканській Республіці, Малі, Судані та інших країнах для фінансування війни Росії проти України.

"Вагнерівці" в Україні

Напередодні Пригожин заявив, що перша група російських ув'язнених, завербованих на війну проти України, завершила піврічний контракт і тепер з них зняті всі судимості.

Тим часом, за даними Головного управління розвідки міністерства оборони України, ПВК "Вагнера" почала рекрутувати в'язнів з виправних колоній Чеченської республіки РФ. "Явище починає набувати масового характеру", - йшлося в повідомленні розвідки від 5 січня та додавалось, що з двох закладів "мобілізували" понад 50 в'язнів, більшість з яких були засуджені за сфабрикованими справами за політичними мотивами.

За даними США, проти України воюють 50 тисяч найманців "Вагнера", з яких 40 тисяч - завербовані ув'язнені. Чотири тисячі з них були вбиті на війні, зокрема більше тисячі - лише за період з кінця листопада до початку грудня в битвах за Бахмут. Ще 10 тисяч зазнали поранень в Україні, пише Reuters.

Наприкінці минулого місяця Білий дім заявив, що ПВК отримала партію зброї з Північної Кореї для підтримки російських військ в Україні, що є ознакою розширення ролі "Вагнера" у війні.

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