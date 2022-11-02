США: Північна Корея таємно постачає РФ артилерійські снаряди

Скільки саме боєприпасів відправив Пхеньян і чи отримала їх вже Москва, в Вашингтоні не уточнюють, але вважають, що ці поставки не змінять хід війни в Україні.

США мають інформацію, що Північна Корея постачає Росії "значну" кількість артилерійських снарядів для війни проти України. Про це в середу, 2 листопада, заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

"Наші данні свідчать, що КНДР таємно постачає (снаряди. - Ред.), і ми збираємося контролювати, чи будуть отримані ці поставки", - цитує його агентство Reuters.

За даними Вашингтона, Північна Корея відправляє боєприпаси Росії під прикриттям постачань на Близький Схід або в Африку. Наразі американські чиновники не уточнюють, чи отримала Москва ці відправлення, зауважує агенція AFP.

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Не змінять хід війни

Кірбі відмовився назвати кількість боєприпасів, які Північна Корея передає Росії, але зазначив, що ці постачання не вплинуть на перебіг бойових дій, адже західні країни продовжують підтримувати українську армію. "Ми не вважаємо, що вони в такій кількості, щоб могли змінити напрямок цієї війни чи суттєво змінити імпульс на сході чи на півдні", - цитує чиновника AP.

Він також не уточнив, чи намагатимуться США та інші країни перешкоджати постачанням до Росії.

Про те, що Росія закуповує ракети і артилерійські снаряди у Північної Кореї західні ЗМІ писали ще на початку вересня, однак офіційних коментарів з цього приводу відтоді не було.

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Іран збільшує військові постачання до РФ

Напередодні американська телекомпанія CNN із посиланням на офіційних осіб однієї з західних країн повідомила, що Іран готується відправити Росії близько тисячі додаткових одиниць озброєнь, включаючи балістичні ракети малої дальності "земля-земля" та більше ударних безпілотників, для використання у війні проти України.

За даними Києва, Росія з вересня активно використовує іранські дрони-камікадзе проти України, зокрема - для масованих атак на критичну інфраструктуру. Інформацію про те, що безпілотники, які використовує Москва, походять саме з Ірану, підтвердили вже кілька країн, а у Вашингтоні вважають, що іранські військові фахівці їздили до анексованого Криму та надавали росіянам технічну допомогу.