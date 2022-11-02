США: Північна Корея таємно постачає РФ артилерійські снаряди
Степан Смишляєв
1 год. тому
Скільки саме боєприпасів відправив Пхеньян і чи отримала їх вже Москва, в Вашингтоні не уточнюють, але вважають, що ці поставки не змінять хід війни в Україні.
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США мають інформацію, що Північна Корея постачає Росії "значну" кількість артилерійських снарядів для війни проти України. Про це в середу, 2 листопада, заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.
"Наші данні свідчать, що КНДР таємно постачає (снаряди. - Ред.), і ми збираємося контролювати, чи будуть отримані ці поставки", - цитує його агентство Reuters.
За даними Вашингтона, Північна Корея відправляє боєприпаси Росії під прикриттям постачань на Близький Схід або в Африку. Наразі американські чиновники не уточнюють, чи отримала Москва ці відправлення, зауважує агенція AFP.
Кірбі відмовився назвати кількість боєприпасів, які Північна Корея передає Росії, але зазначив, що ці постачання не вплинуть на перебіг бойових дій, адже західні країни продовжують підтримувати українську армію. "Ми не вважаємо, що вони в такій кількості, щоб могли змінити напрямок цієї війни чи суттєво змінити імпульс на сході чи на півдні", - цитує чиновника AP.
Він також не уточнив, чи намагатимуться США та інші країни перешкоджати постачанням до Росії.