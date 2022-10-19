Радбез ООН обговорить іранські дрони у війні РФ в Україні

США, Великобританія та Франція піднімуть на закритому засіданні Радбезу ООН 19 жовтня питання постачання Іраном зброї Росії. На їхню думку, це порушує резолюцію щодо експорту ракет і пов'язаних технологій.

Сполучені Штати Америки, Великобританія та Франція планують підняти питання щодо поставок іранської зброї Росії на закритому засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй у середу, 19 жовтня, повідомляє агенція Reuters із посиланням на дипломатів, які побажали залишитись анонімними.

Україна ж офіційно запросила експертів ООН до перевірки збитих безпілотників іранського походження, які Росія використовувала для нападу на українські цілі.

Ймовірне порушення ядерної угоди

Дипломати вважають, що поставки зброї з Ірану порушують резолюцію 2231 Радбезу, яка ратифікувала ядерну угоду з Іраном у 2015 році. Вона ускладнила для Тегерана розробку атомної зброї, одночасно послабивши економічні санкції проти країни.

Згідно з резолюцією, ембарго на поставки звичайних озброєнь щодо Ірану діяло до жовтня 2020 року. Попри зусилля США під керівництвом колишнього президента Дональда Трампа продовжити ембарго на поставки зброї, Радбез відхилив це рішення. Ірану дозволи відновити експорт зброї.

Однак Україна разом із США стверджують, що резолюція все ще містить обмеження на експорт ракет і пов'язані з ними технології до жовтня 2023 року та може охоплювати експорт і закупівлю передових військових систем, таких як безпілотники. У листі до ООН Україна заявила, що безпілотники Mohajer і Shahed відповідають параметрам, передбаченим у резолюції, "оскільки вони здатні досягати дальності, що дорівнює або перевищує 300 кілометрів."

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Тегеран направив інструкторів у Крим

Посилаючись на нинішніх і колишніх американських посадовців, The New York Times повідомила 18 жовтня, що Іран відправив інструкторів на окуповані українські території, щоби допомогти росіянам подолати проблеми з безпілотниками, які вони придбали в Тегерана. Іранські тренери нібито діють на російській військовій базі в анексованому Криму. У виданні заявляють, що інструктори належать до Корпусу вартових Ісламської революції - частини збройних сил Ірану, яку Вашингтон вважає терористичною організацією.

Відповідаючи на запитання щодо даних NYT, речник Державного департаменту США сказав: "Хоча ми не будемо коментувати витоки розвідувальних даних, ми попереджали з липня, що Іран планує передати зброю Росії для використання проти України". Він відзначив, що є велика кількість доказів того, що іранські дрони використовувалися для нападу на українські цивільні та військові об'єкти.

До цього двоє високопоставлених іранських чиновників і двоє іранських дипломатів повідомили Reuters, що Тегеран пообіцяв надати Росії ракети "земля-земля" разом із додатковими безпілотниками.

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МЗС України: Іран - співучасник воєнних злочинів

Міністерство закордонних справ України раніше наголосило, що постачання Росії зброї робить Іран співучасником воєнних злочинів і терористичних актів РФ.

Хоча Іран систематично заперечує постачання озброєнь Росії, в МЗС наголошують, що лише за останній тиждень Росія завдала понад сотню ударів іранськими дронами-камікадзе Shahed-136, в тому числі по житлових будинках, дитячих майданчиках, електростанціях та іншій інфраструктурі в українських містах. "Загинули та отримали поранення десятки людей, зокрема діти. Постраждала третина енергетичної інфраструктури України. Пошкодження отримали будівлі двох дипломатичних установ у Києві", - перерахували в українському зовнішньополітичному відомтсві.

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