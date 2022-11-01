Ракети і дрони: Іран дасть РФ тисячу одиниць озброєнь - ЗМІ

Українській розвідці відомо, коли і як Іран передаватиме Росії партію з 200 безпілотників. Також українські військові розробляють плани боротьби з балістичними ракетами.

Іран готується відправити Росії близько тисячі додаткових одиниць озброєнь, включаючи балістичні ракети малої дальності "земля-земля" та більше ударних безпілотників, для використання у війні проти України. Про це у вівторок, 1 листопада, повідомляє американська телекомпанія CNN із посиланням на офіційних осіб однієї з західних країн, яка стежить за іранською програмою озброєння.

Це буде перший випадок, коли Іран надсилатиме до Росії передові високоточні керовані ракети, що може дати Кремлю значний поштовх на полі бою. Точні терміни, коли вантаж прибуде до Росії, наразі невідомі, однак офіційні особи вважають, що зброю доставлять до кінця року.

Передача нових озброєнь Росії, ймовірно, спричинить подальше погіршення відносин Ірану та США. Придушення протестів та підтримка Тегераном Росії у війні проти України, зокрема постачання дронів-камікадзе, та направлення інструкторів для навчання росіян, вже спонукали США запровадити нові санкції проти Ірану. А 31 жовтня спецпредставник США у справах Ірану Роберт Меллі заявив, що Вашингтон не збирається "гаяти час" на переговори про відновлення ядерної угоди з Тегераном, оскільки вони довгий час не можуть зрушити з мертвої точки.

Українська розвідка відстежує постачання дронів

За даними головного управління розвідки міністерства оборони України, Іран планує відправити Росії партію з 200 дронів Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2 на початку листопада.

"Відомо, що поставку безпілотників здійснюватимуть Каспійським морем до порту Астрахань. Дрони надходитимуть у розібраному стані. Надалі на території РФ їх зберуть, перефарбують та нанесуть російське маркування, зокрема "Герань-2", - повідомили в розвідці.

За даними західних посадовців, попередня партія включала 400 дронів. Збройні сили України (ЗСУ) вже збили понад 300 іранських безпілотників.

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Іран передасть РФ два типи ракет

Українські посадовці поки не коментували строки передачі Іраном балістичних ракет Росії, однак ЗСУ вже оцінюють де їх можуть розмістити і як їм протидіяти. "Ми, безумовно, будемо вживати всіх заходів і засобів захисту від цих ракет. Велика імовірність, що вони будуть доставлені на північ від України, звідки вони можуть запускатись так, щоб найбільше загрожувати всій Україні”, - заявив сьогодні на брифінгу речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, очікується, що Москва отримає два типи балістичних ракет: дальністю 300 кілометрів і 700 кілометрів, аналогічні ракетам "Іскандер-М", які є на озброєні РФ. Водночас Ігнат зауважив, що для ефективної боротьби з ними Україна потребуватиме саме засобів протиракетної оборони, а наразі має лише засоби протиповітряної. "Це - балістичні ракети. Проти цих ракет ми не маємо ефективного захисту протиповітряної оборони. Збивати їх теоретично можна, але фактично це дуже важко зробити тими засобами, що у нас сьогодні є на озброєнні", - наголосив представник повітряних сил.