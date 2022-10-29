США попередили про нові заходи проти Ірану

США готові вдатися не лише до санкцій та економічного тиску для боротьби зі "зловмисною діяльністю Ірану", заявили в Держдепі.

США готові застосувати "інструменти, які виходять за межі санкцій та інших економічних заходів", щоб "протидіяти зловмисній діяльності Ірану", зокрема в питаннях постачання безпілотників (БПЛА) Росії. Про це на брифінгу заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс у п'ятницю, 28 жовтня.

"Ми зосереджені та були зосереджені на загрозі, яку становить іранська технологія БПЛА", - заявив Прайс, додавши, що безпілотники Ірану вже були застосовані у Сирії, Іраку, проти партнерів Вашингтона на Близькому Сході, а тепер і Росією в Україні.

"Ми збираємося робити те, що зрештою відповідає нашим інтересам - протидіяти потоку цієї технології з Ірану в країни та організації по всьому світу і переривати його", - додав Прайс, не уточнивши, про які саме заходи йдеться. "Ми не збираємося нічого виключати. ​​І зрештою, ми збираємося зробити все можливе, щоб усунути загрозу, яку становлять ці зловмисні дії", - наголосив Прайс.

Серед "зловмисної діяльності Ірану", якій мають намір протидіяти США, представник Держдепу також назвав підтримку Тегераном терористичних організацій, іранську ядерну програму та розробку балістичних ракет.

Україна має докази використання РФ іранських дронів

Поставлені Іраном дрони-камікадзе, за даними української сторони, використовувалися ЗС РФ для масованих ударів по території України, починаючи з 13 вересня. У Вашингтоні вважають, що іранські військові фахівці перебували при цьому в Криму та надавали росіянам технічну допомогу. Держдеп США зазначив, що Іран порушує резолюцію 2231 Радбезу Організації Об'єднаних Націй, постачаючи безпілотники Росії, і пригрозив за це Тегерану новими санкціями.

Експрезидент України Петро Порошенко 21 жовтня заявив в інтерв'ю DW, що Київ має докази застосування Росією в Україні БПЛА іранського виробництва. Порошенко закликав створити незалежну комісію ООН для підтвердження цих відомостей.

Так само 28 жовтня пресслужба Головного управління розвідки міноборони України повідомила , що фахівці відомства виявили чергові докази причетності Ірану до поставок дронів до Росії, які остання застосовує в війні проти України. Йшлося, зокрема, про дослідження фахівцями ГУР іранського БПЛА Mohajer-6. Приміром, "фахівці ГУР міноборони України виявили деталі, марковані офіційною мовою Ірану - фарсі", зазначалося в повідомленні пресслужби ГУР.

Того ж дня речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що починаючи з 13 вересня українські захисники збили вже понад 300 дронів іранського виробництва "Shahed 136".

Розслідування ООН

Україна у листі до Радбезу ООН звинуватила Іран у порушенні заборони Ради на передачу озброєнь. Після цього США, Великобританія, Німеччина та Франція надіслали генсекретарю ООН Гутеррішу листи із закликом розслідувати цю інформацію в рамках підготовки доповіді стосовно Ірану для Радбезу.

Росія всіляко намагається заблокувати розслідування постачання їй дронів Іраном, зокрема погрожуючи "переглянути" співпрацю ООН. Однак їй, найімовірніше, не вдасться це зробити з огляду на наявні процедури. У Радбезі ООН підтримали розслідування.