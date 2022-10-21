Порошенко: Україна має докази застосування РФ дронів з Ірану
Сергій Ромашенко | Олександр Куницький
1 год. тому
Київ може довести, що Росія застосовує в Україні дрони іранського виробництва, заявив в інтерв'ю DW п'ятий президент України Петро Порошенко. Він закликав створити незалежну комісію ООН для підтвердження цих даних.
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Україна має "повний список доказів", які підтверджують, що для ударів по цивільних цілях Росія використала безпілотники, вироблені в Ірані, заявив в інтерв'ю медіакомпанії DW у п'ятницю, 21 жовтня, колишній український президент Петро Порошенко.
"Винятково важливо запросити незалежну комісію від генерального секретаря ООН для розслідування та перевірки відомостей про те, що ці дрони надійшли з Ірану", - вважає Порошенко.
Політик також подякував Європейському Союзу за санкції проти високопоставлених іранських представників через постачання Росії дронів-камікадзе, за які Україна, за його словами, "заплатила життям безневинних людей". П'ятий президент України наголосив, що Україна тепер перебуває у стані війни не лише з Росією, а й з Іраном.
Кремль зі свого боку заперечує застосування іранських БПЛА в Україні як "безпідставні звинувачення" та "теорії змови".
Загроза блекаутів
Російські удари по енергетичній інфраструктурі створили для України загрозу блекаутів прийдешньої зими, зазначив Порошенко в інтерв'ю DW. За даними української влади, російські удари вивели з ладу до 40 відсотків енергетичної інфраструктури в Україні. Порошенко у зв'язку з цим сказав, що президент РФ Володимир Путін намагається "перетворити холодну зиму на зброю", адже температура в Україні знижується.
"Кілька тижнів тому Путін шантажував світ голодом, потім - ядерним зараженням і ось тепер він шантажує Україну енергетичною кризою", - заявив Порошенко. "Путін очікує на капітуляцію українців за таких суворих умов, але ми продемонстрували, що зламати Україну неможливо", - підкреслив він.
Напередодні речник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США мають докази перебування в Криму іранських фахівців, які допомагають російським військовим атакувати безпілотниками інфраструктуру та цивільне населення України.
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