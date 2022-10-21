Порошенко: Україна має докази застосування РФ дронів з Ірану

Київ може довести, що Росія застосовує в Україні дрони іранського виробництва, заявив в інтерв'ю DW п'ятий президент України Петро Порошенко. Він закликав створити незалежну комісію ООН для підтвердження цих даних.

Україна має "повний список доказів", які підтверджують, що для ударів по цивільних цілях Росія використала безпілотники, вироблені в Ірані, заявив в інтерв'ю медіакомпанії DW у п'ятницю, 21 жовтня, колишній український президент Петро Порошенко.

"Винятково важливо запросити незалежну комісію від генерального секретаря ООН для розслідування та перевірки відомостей про те, що ці дрони надійшли з Ірану", - вважає Порошенко.

Політик також подякував Європейському Союзу за санкції проти високопоставлених іранських представників через постачання Росії дронів-камікадзе, за які Україна, за його словами, "заплатила життям безневинних людей". П'ятий президент України наголосив, що Україна тепер перебуває у стані війни не лише з Росією, а й з Іраном.

Кремль зі свого боку заперечує застосування іранських БПЛА в Україні як "безпідставні звинувачення" та "теорії змови".

Загроза блекаутів

Російські удари по енергетичній інфраструктурі створили для України загрозу блекаутів прийдешньої зими, зазначив Порошенко в інтерв'ю DW. За даними української влади, російські удари вивели з ладу до 40 відсотків енергетичної інфраструктури в Україні. Порошенко у зв'язку з цим сказав, що президент РФ Володимир Путін намагається "перетворити холодну зиму на зброю", адже температура в Україні знижується.

Читайте також: Росія хоче блекаут в Україні, але чи вийде?

"Кілька тижнів тому Путін шантажував світ голодом, потім - ядерним зараженням і ось тепер він шантажує Україну енергетичною кризою", - заявив Порошенко. "Путін очікує на капітуляцію українців за таких суворих умов, але ми продемонстрували, що зламати Україну неможливо", - підкреслив він.

Напередодні речник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США мають докази перебування в Криму іранських фахівців, які допомагають російським військовим атакувати безпілотниками інфраструктуру та цивільне населення України.