ЄС запровадив щодо Ірану санкції за постачання Росії дронів

Санкційний список оприлюднять вже 20 жовтня. Відомо, що до нього увійшли три фізичні особи та одне підприємство.

Після трьох днів переговорів посли держав-членів Європейського Союзу узгодили в четвер, 20 жовтня, санкції щодо постачальників іранських безпілотників, якими Росія б'є по Україні. Про це повідомило представництво Чехії, яка зараз головує у Раді ЄС. "Санкції набувають чинності сьогодні вдень після публікації в офіційному журналі ЄС", - сказано в повідомленні представництва в Twitter.

Офіційно відомо, що країни ЄС вирішили заморозити активи трьох фізичних осіб та однієї компанії, відповідальних за поставки безпілотників з Ірану до РФ. За даними ЗМІ, під санкції потрапила компанія-виробник іранських дронів "Шахед" - Shahed Aviation Industries, а також начальник штабу збройних сил Ірану, командувач Аерокосмічного корпусу гвардії Ісламської революції та відповідальний за логістику в іранському міністерстві оборони.

Чехія повідомила, що ЄС також готовий розширити санкції на ще чотири іранські компанії, які вже фігурували в попередньому санкційному списку.

Міністерство закордонних справ Великобританії також анонсувало сьогодні заяву щодо санкцій через іранські дрони. На час публікації новини її ще не оприлюднили. США ще на початку вересня запровадили перші санкції щодо іранських фірм за постачання дронів до Росії. Після активізації РФ ударів ними по енергетичній інфраструктурі України в жовті Сполучені Штати попередили, що попередили, що технології, які використовуються під час виробництва іранських дронів, можуть потрапити під санкції.

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Іранські дрони в Україні

За даними української розвідки, Росія замовила в Ірану 2400 дронів-камікадзе. 19 жовтня повітряні сили Збройних сил України заявили про знищення вже 223 іранських дронів, які війська РФ маркують як "Герань-2".

За словами президента України Володимира Зеленського, ударами з цих дронів з 10 жовтня Росія зруйнувала всього за тиждень 30 відсотків українських електростанцій. По всій країні почали застосовувати планові відключення світла. Внаслідок атак є десятки загиблих цивільних.

За даними американського видання The New York Times, іранські інструктори допомагають російським солдатам на військовій базі в анексованому Криму, а за інформацією міжнародного інформаційного агентства Reuters, Іран пообіцяв надати Росії ракети "земля-земля" разом із додатковими безпілотниками. Сам Іран офіційно продовжує заперечувати, що постачає Росії безпілотники.

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